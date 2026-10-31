Officiel : la grande annonce de l'Union pour Adem Zorgane

Adem Zorgane était lié jusqu'en juin 2029 à l'Union Saint-Gilloise. 'Etait', car le maître à jouer de David Hubert vient de prolonger son bail au Parc Duden.

Même si l'équipe ne s'est pas mal débrouillée sans lui, Adem Zorgane reste une pièce maîtresse de l'Union Saint-Gilloise. Revenu blessé du dernier rassemblement avec l'Algérie, il n'a fait son retour à la compétition que le week-end dernier.

Dès sa montée au jeu contre le Cercle, il s'est d'ailleurs fait plaisir avec une fameuse frappe, détournée sous sa latte par Gaëtan Coucke. Après avoir déjà été omniprésent lors de sa première saison à Bruxelles, Zorgane veut confirmer tout le bien que l'Union pense de lui.

Adem Zorgane prolonge !

Même si le milieu de terrain de 26 ans ne restera sans doute pas aussi longtemps qu'à Charleroi, cela se matérialise par un nouveau contrat.

L'Union vient en effet de confirmer que son joueur venait de prolonger jusqu'en juin 2031, deux ans de plus que ce que prévoyait l'accord initial.

Qu'il reste ou non jusque-là, Adem Zorgane permet en tout cas à l'Union d'être en position de force lors de futures négociations le concernant. Et d'imaginer que le club sera en mesure de toucher un montant conséquent en cas de transfert.



