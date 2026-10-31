Situation surprenante à Schalke 04 : Miron Muslic, ex-coach du Cercle, a dû intervenir

Situation surprenante à Schalke 04 : Miron Muslic, ex-coach du Cercle, a dû intervenir
Photo: © photonews

Miron Muslic a dû gérer un incident surprenant à Schalke 04. Lors du match de Coupe contre le Dynamo Dresde, l'attaquant Hee-chan Hwang a perdu son sang-froid et a repoussé un membre du staff médical de son propre club. L'ancien entraîneur du Cercle a réagi sévèrement, mais a finalement décidé de calmer le jeu.

Schalke 04 s'est incliné 2-0 face au Dynamo Dresde mercredi et donc pris la porte très tôt dans cette Coupe d'Allemagne. Durant la rencontre, Hwang a dû être soigné sur le bord du terrain après une blessure.

Lorsque le Sud-Coréen n'a pas été autorisé à revenir immédiatement sur la pelouse, il s'est montré frustré. Il a alors poussé un membre du staff médical de Schalke 04. L'incident a créé la polémique, s'ajoutant à la tension liée à l'élimination. 

Miron Muslic prend une décision 

Miron Muslic, que l'on a  bien connu chez nous à la tête du Cercle de Bruges, n'a pas apprécié le comportement de son attaquant. Vendredi, il a confirmé que Hee-Chan Hwang avait été convoqué et que la situation avait également été discutée avec l'ensemble du groupe. Selon l'entraîneur, le joueur a depuis reconnu son erreur.

Muslic a néanmoins choisi de ne pas écarter Hwang de la sélection. Le Sud-Coréen sera bien disponible samedi pour le match de championnat contre le RB Leipzig. Une décision surprenante, compte tenu de l'importance que l'ancien entraîneur du Cercle accorde à la discipline.


Schalke 04 n'a cependant pas le luxe de s'en priver pour le moment. Le club n'a pas gagné depuis quatre matches de championnat et vient donc également d'être éliminée de la Coupe d'Allemagne. 

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