Transfert imminent : Genk va (déjà) boucler sa première arrivée hivernale

Scott Crabbé, journaliste football
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Transfert imminent : Genk va (déjà) boucler sa première arrivée hivernale
Photo: © photonews
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Entre la suspension de Daan Heymans et le premier transfert hivernal bientôt bouclé, l'actualité de Genk est assez riche ces dernières heures. En voici les derniers développements.

Scott Crabbé

Une arrivée se dessine à Genk

Alors que nous ne sommes qu'à la fin du mois d'octobre, Genk joue la carte de l'anticipation sur le marché des transferts. Het Laatste Nieuws rapporte que le Racing est en passe de boucler le transfert d'Ederson Castillo. Il s'agit d'un milieu de terrain équatorien de 17 ans, considéré comme un grand espoir de son pays. Il devrait quitter le LDU Quito pour le Limbourg cet hiver, avec une intégration progressive avec les U23, pour lui permettre de s'acclimater au football belge en D1B. Il n'y a donc pas que l'Antwerp qui continue à miser sur la filière équatorienne en Belgique.

Le week-end dernier, Aaron Bibout a fait la différence en exploitant une erreur de Dennis Ayensa pour offrir la victoire à Genk contre le Standard. Il pourrait profiter de la suspension de Daan Heymans pour intégrer le onze de base.

En fin de match, Heymans avait vu rouge pour une mauvaise réaction. Si cela n'a pas eu de conséquence sur le résultat final, cela le privera en revanche du match de demain à Malines.

Jeppe Erenbjerg ou Aaron Bibout pour remplacer Heymans ?

"C'est dommage pour lui et pour l'équipe qu'il soit indisponible. Il était sur une bonne lancée. Avec son expérience, il sait qu'il n'était pas nécessaire d'entrer en jeu de cette façon à ce moment du match. Heureusement, son absence ne se fera sentir que pour une seule rencontre", estime Jess Thorup en conférence de presse, cité par Het Laatste Nieuws.

L'entraîneur du Racing a le choix des armes pour le remplacer. À commencer par Jeppe Erenbjerg. "Il a de bonnes chances", avance Thorup...avant d'évoquer de lui-même la possibilité de passer dans un véritable 4-4-2 en titularisant Aaron Bibout, auteur du but de la victoire contre le Standard.

Thorup ne ferme pas la porte à un système à deux attaquants

Cela a bien fonctionné, alors pourquoi ne pas capitaliser sur cette performance ? "Pour moi, Aaron et Rafiu Durosinmi font partie des deux meilleurs attaquants du championnat.  Tactiquement, cela ne nécessite pas beaucoup d'ajustements".

Le coach prendra sa décision finale dans l'après-midi. "Notre numéro dix joue déjà souvent comme un deuxième attaquant. De plus, nous avons beaucoup travaillé le 4-4-2, un système qui devient rare dans le football moderne.  Nous avons encore une séance d'entraînement aujourd'hui et ensuite, je prendrai ma décision".

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