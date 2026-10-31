Un ancien adjoint du Standard veut rectifier le tir : "On a montré tout ce qu'il ne fallait pas faire"

Frédéric Stilmant a vécu un bon début de mandant à l'Olympic Charleroi. Mais la défaite 4-0 de samedi dernier à Rochefort a laissé des traces. Le groupe veut donc repartir de l'avant.

Après quatre matchs sans défaite (alors que les co-leaders molenbeekois et meutis étaient au menu), l'Olympic Charleroi a lourdement trébuché au Parc des Roches. Le groupe veut se reprendre à la Neuville contre Habay.

"C’est un match important à deux égards. Tout d’abord, pour relancer la bonne spirale des semaines précédentes, durant lesquelles on a vu que ce groupe avait le potentiel pour obtenir de bons résultats et livrer de bonnes performances", explique Frédéric Stilmant.

Un beau défi face à Habay

"Mais surtout, il faut rapidement gommer la mauvaise prestation de Rochefort, où, pour le coup, nous avons montré tout ce qu’il ne fallait pas faire", poursuit l'entraîneur carolo sur les réseaux sociaux du club.

En face, Habay présente une courbe de forme opposée. Les Gaumais traversaient une mauvaise passe mais ont repris confiance dimanche dernier en s'offrant le scalp de Meux (1-0).



"Habay n’est pas une équipe facile à jouer. Elle encaisse peu et possède beaucoup de qualités athlétiques. Comme lors des précédents matchs où les résultats ont suivi de notre côté, nous devrons aller chercher ces 10 à 15 % supplémentaires chez chacun", confirme Stilmant.