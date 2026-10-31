Un ancien coach d'Anderlecht très sévère envers Vitor Bruno : "L'enfant qui pleure, c'est lui..."

La pression continue d'augmenter sur Vitor Bruno à Anderlecht. Après la lourde défaite contre La Gantoise, l'entraîneur portugais a évoqué cette semaine, en conférence de presse, une anecdote personnelle concernant ses enfants, qui seraient affectés par les critiques envers leur père.

Johan Boskamp, ancien entraîneur du RSC Anderlecht lui-même ne comprend pas cette attitude. Le Néerlandais estime que Bruno doit laisser sa famille en dehors du débat footballistique et réagit très vivement aux propos de l'entraîneur portugais.

Dans Het Belang van Limburg, Boskamp ne laisse planer aucun doute. “Je ne vois qu'un seul enfant qui pleure à Anderlecht, et c'est Bruno lui-même”, lâche-t-il.

Selon lui, les critiques font tout simplement partie du métier d'entraîneur d'Anderlecht. “On l'a déjà entendu dire des choses folles à plusieurs reprises, mais il faut laisser sa famille en dehors de cela. Je comprends que ce ne soit pas agréable de recevoir des critiques, mais cela fait partie du métier d'entraîneur d'Anderlecht.”

La trêve internationale fatale à Vitor Bruno ?

Boskamp est aussi très clair concernant l'avenir de Bruno. Il n'exclut pas que la prochaine trêve internationale puisse être synonyme de licenciement si les résultats ne s'améliorent pas.

"S'il continue de cette manière, ce sera rapidement la fin de l'histoire. Il pourrait bien être limogé pendant la trêve internationale".



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Une impression qui se confirme si l'on prend en compte les déclarations de Kenneth Bornauw, CEO du RSC Anderlecht, qui a paru se désolidariser de son entraîneur cette semaine à l'interview...