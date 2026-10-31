Un ancien entraîneur belge chevronné pas rassuré pour Kompany : "Cela ne me paraît pas très sain"

Scott Crabbé, journaliste football
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Un ancien entraîneur belge chevronné pas rassuré pour Kompany : "Cela ne me paraît pas très sain"
Photo: © photonews

Vincent Kompany est de retour chez lui après avoir pu quitter l'hôpital, mais selon Johan Boskamp, cela ne signifie pas automatiquement que toutes les inquiétudes ont disparu. Le Néerlandais espère surtout que l'entraîneur du Bayern prendra désormais suffisamment de repos.

Dans Het Belang van Limburg, Boskamp a réagi avec soulagement à la nouvelle du retour de Kompany chez lui. Il a toutefois immédiatement émis une réserve. “C'est déjà une bonne nouvelle en soi qu'il ait pu rentrer chez lui. Mais je ne suis pas certain qu'il va vraiment y prendre du repos.”

Boskamp fait référence au nombre limité d'heures de sommeil de Kompany. “Apparemment, il ne dort que quatre heures par nuit. Cela ne me semble pas vraiment sain.” Fidèle à son style, Boskamp en a également plaisanté. “Il ferait mieux de prendre exemple sur moi. Je ne suis réveillé que quatre heures par jour”, a-t-il ri.

Le Bayern aussi doit montrer l'exemple

Mais derrière l'humour se cache aussi une inquiétude évidente. Si cela ne tenait qu'à Boskamp, le Bayern éloignerait temporairement complètement Kompany du monde du football. “Si j'étais le Bayern, je l'enverrais maintenant pendant deux semaines sur une île déserte, avec sa petite famille. Sans écrans ni téléphone. Juste se reposer".

Selon Boskamp, cette situation montre une fois de plus à quel point la vie d'un entraîneur au plus haut niveau peut être éprouvante. “On voit bien quelle vie de chien mènent ces entraîneurs de haut niveau. Si même le Prince finit par craquer…”


Le Néerlandais s'attend toutefois à ce que Kompany se rétablisse, mais il estime que cela a été un sérieux avertissement pour l'ancien Diable Rouge. “Il s'en remettra, mais cela a tout de même dû lui faire peur, à lui aussi.”

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