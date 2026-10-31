Un Belge aurait pu coacher Cristiano Ronaldo à Al-Nassr, mais a refusé une condition surprenante

Marc Brys est sans poste depuis la fin de son aventure mouvementée à la tête du Cameroun. L'ancien entraîneur d'OHL et du Beerschot aurait pu rebondir à divers endroits, et notamment en Arabie Saoudite, où un poste à Al-Nassr l'attendait. Mais le Belge a refusé, pour une raison étonnante.

Après un an et demi de calvaire, de brimades et de tentatives d'intimidation, voire de sabotage de la part du président de la fédération camerounaise Samuel Eto'o, Marc Brys (64 ans) est enfin libre depuis cette année et a pris ses distances avec le football.

Dans un entretien accordé à la Gazet van Antwerpen, l'ancien sélectionneur du Cameroun est revenu sur son passage mouvementé à la tête des Lions Indomptables. Il a aussi évoqué son avenir, lui qui a refusé de nombreuses offres ces derniers mois.

Marc Brys aurait pu coacher Cristiano Ronaldo

Brys révèle ainsi qu'il a reçu une offre de la part d'un club saoudien, et pas n'importe lequel : Al-Nassr, le club de Cristiano Ronaldo. La plupart des entraîneurs auraient sauté sur l'opportunité de diriger une fois dans leur carrière le quintuple Ballon d'Or, qui continue à empiler les buts en Arabie Saoudite avec pour objectif de se rapprocher des 1000 buts en carrière.

Marc Brys, lui, a refusé. "Oui, c'est vrai, j'aurais pu devenir l'entraîneur d'Al-Nassr. Mais j'aurais alors aussi dû devenir le sélectionneur de l'Arabie Saoudite", affirme-t-il. Une déclaration étonnante car à l'heure actuelle, Ange Postecoglou est le coach d'Al-Nassr, tandis que Georgios Donis est le sélectionneur saoudien.

D'autres équipes nationales, par ailleurs, ont contacté l'ancien sélectionneur du Cameroun. "J'ai reçu des dizaines d'offres dont la moitié provenaient d'équipes nationales : la Libye, la l'Algérie, la Tunisie, la Bulgarie", révèle Marc Brys, qui se laisse le temps de prendre du recul.





Quant à envisager un retour en Belgique, où il a dirigé de nombreux clubs au plus haut niveau dont le Beerschot, OHL, STVV ou encore Mouscron, il n'en est pas question à ce stade. Brys vit actuellement en Crète. "Je veux passer du temps avec ma famille, ma femme et moi en avons beaucoup discuté", déclare-t-il, estimant qu'un retour en Belgique a "1% de chances" de se faire à l'avenir.

Ce qui ne l'empêche pas d'être très ambitieux pour l'avenir. "Mon rêve est d'entraîner l'une des trois meilleures équipes du monde. Je ne pense pas être le meilleur entraîneur au monde, mais c'est le défi que je me lance", conclut Marc Brys.