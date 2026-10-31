Un club de Challenger Pro League bénéficie d'un nouvel investissement de cinq millions d'euros

Muzamel Rahmat Brandon Morren
Muzamel Rahmat et Brandon Morren
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Un club de Challenger Pro League bénéficie d'un nouvel investissement de cinq millions d'euros
Photo: © photonews
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Eupen bénéficie d'un nouveau soutien financier venu du Qatar. Qatar Sports Investments (QSI), propriétaire du PSG, vient d'injecter cinq millions d'euros supplémentaires dans le club de Challenger Pro League.

Selon De Rijkste Belgen, la société AFD Eupen, dont dépend la KAS Eupen, a augmenté son capital de cinq millions d'euros pour le porter à 97 millions d'euros. Ce nouvel apport provient de QSI. Les 92 millions d'euros précédents avaient été injectés depuis 2012, en plusieurs tranches, par l'Aspire Zone Foundation, qui a détenu le club durant de nombreuses années.

Le propriétaire du PSG prend de plus en plus les commandes à Eupen

L'investissement fait suite à un important changement de propriétaire. En décembre 2025, il avait été annoncé que QSI reprendrait le club à Aspire. Le groupe d'investissement avait pris en charge la gestion sportive. Le 17 septembre 2026, le rachat complet a été officiellement finalisé.

Eupen reste entre des mains qataries, mais l'approche a changé. Là où Aspire utilisait principalement le club comme un projet de formation pour de jeunes footballeurs, QSI souhaite plus miser sur les performances sportives et le développement commercial. Le groupe d'investissement, présidé par Nasser Al-Khelaïfi, est actionnaire majoritaire du PSG et actionnaire minoritaire du club Portugais Braga.

Le retour en première division est le grand objectif

Les nouveaux propriétaires avaient clairement affiché leurs ambitions. Avec Felice Mazzù comme entraîneur principal et Pasquale Sensibile comme directeur sportif, le club veut à nouveau lutter pour une montée en Jupiler Pro League. Eupen a été relégué en 2024 et évolue depuis en Challenger Pro League.


Ce nouvel apport en capital est un nouveau signe que QSI continue d'investir financièrement dans le projet.

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