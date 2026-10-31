Un club de D1B prend l'eau : "Nous étions absents à tous les niveaux"

Le Lierse a subi une défaite particulièrement douloureuse vendredi soir sur le terrain du Jong Gent. Les Pallieters se sont inclinés 2-0 et ont livré leur plus faible prestation de la saison.

Dans les colonnes de la Gazet van Antwerpen, le gardien Jarno De Smet n'a pas épargné son équipe après la rencontre. Il a estimé que le Lierse avait été insuffisant dans pratiquement tous les domaines et que le collectif n'avait surtout pas respecté ce qui avait été convenu avant le match.

“Quand nous ne sommes pas tous à cent pour cent au rendez-vous, cela devient difficile pour une équipe comme le Lierse”, a-t-il déclaré, déçu. “Le plan était là, mais il n'a pas été suivi par tout le monde.”

Selon De Smet, le Lierse a ainsi constamment couru après les faits face à un Jong Gent techniquement très fort. “Pas de pressing, pas de deuxième ballon. Nous étions absents partout. Non, il n'y a vraiment rien à sauver de ce match".

Plus d'excuses

Selon le gardien lierrois, cette défaite met une nouvelle fois en lumière un problème plus important : le Lierse ne parvient pas encore à afficher le même niveau d'une semaine à l'autre. “Si nous sommes trop irréguliers ? Le classement le dit”, reconnaît De Smet.

Il ne veut plus se cacher derrière des circonstances atténuantes. “Nous pourrions encore nous réfugier derrière des excuses, mais cette période est révolue. Nous devons urgemment trouver plus de régularité dans notre jeu.”





Offensivement aussi, le Lierse a trop peu montré vendredi. Face aux Francs Borains, le football proposé n'avait déjà pas été convaincant, mais l'efficacité avait alors fait la différence. Le message de De Smet est donc clair : “Cela doit rapidement s'améliorer. C'est la seule vérité.”