Un coéquipier de KDB absent plusieurs mois : cela aura-t-il des conséquences sur son rôle ?

Stanislav Lobotka a subi une grave blessure à la cheville gauche mercredi contre Monza et risque de manquer de nombreuses semaines de compétition. Cela pourrait confirmer Kevin De Bruyne dans un nouveau rôle : celui de milieu de terrain plus reculé.

Le Napoli a confirmé après avoir effectué des examens complémentaires que Stanislav Lobotka souffrait d'une blessure de la syndesmose tibio-fibulaire, sans instabilité, combinée à une légère lésion d'un autre ligament de la cheville. Lobotka a entre-temps entamé sa rééducation. Le club n'a pas communiqué de délai concernant son absence.

Cinq à sept semaines sans Lobotka

Selon La Gazzetta dello Sport, une période de récupération de cinq à sept semaines paraît raisonnablement envisageable. Le milieu défensif slovaque pourrait ainsi notamment manquer les matchs contre la Juventus, Porto et Manchester City. Le match de Ligue des champions face au Club de Bruges, le 8 décembre, pourrait également arriver trop tôt.

Et cette absence prolongée peut avoir des conséquences sur le rôle de Kevin De Bruyne à Naples. Massimiliano Allegri a déjà régulièrement utilisé le Diable Rouge comme meneur de jeu reculé lors des dernières rencontres. La Gazzetta s'attend à ce que De Bruyne soit davantage aligné à cette position désormais, avec André-Frank Zambo Anguissa et Scott McTominay plus haut à ses côtés.

Une nouvelle responsabilité pour De Bruyne

Ce qui n'était initialement qu'une possibilité tactique pourrait donc temporairement devenir un fait régulier. Lobotka est normalement un maillon essentiel dans la construction du jeu napolitain et son absence prolongée limite les options d'Allegri au milieu de terrain.



Reste à voir si KDB peut s'épanouir sur le long terme dans ce nouveau rôle. Son entraîneur en est en tout cas persuadé...