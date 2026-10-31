Un Diable Rouge pourrait perdre son entraîneur, courtisé par un autre club

L'Olympique Lyonnais pourrait bien perdre son entraîneur Paulo Fonseca dans les semaines à venir. Le Sporting Portugal, qui envisage de se séparer de Rui Borges, aurait fait du coach de l'OL sa priorité pour le remplacer.

Paulo Fonseca, actuellement coach de Julien Duranville à Lyon, pourrait-il devenir l'entraîneur de Zeno Debast à Lisbonne ? C'est en tout cas le scénario qui, selon la presse portugaise, se dessinerait. Le Sporting Portugal envisage de se séparer de son entraîneur Rui Borges après deux défaites à domicile, et aurait fait de Fonseca la priorité n°1 pour lui succéder.

Selon les informations de CNN Portugal, la direction lisboète aurait même déjà entamé les démarches et les discussions avec la direction de l'OL ainsi qu'avec l'entourage de Paulo Fonseca. L'objectif serait d'accélérer sur le dossier durant la trêve internationale de novembre.

L'OL doit de l'argent au Sporting Portugal

Les résultats et les méthodes du Portugais de 53 ans sont très appréciés à Lyon, mais Paulo Fonseca arrive en fin de contrat en juin prochain et il ne serait pas contre l'idée de retourner au Portugal. Il y a déjà coaché Paços de Ferreira, le FC Porto et le SC Braga, mais a quitté le pays depuis 2016 déjà.

Et si l'OL ne laisserait pas filer son coach gratuitement, un point est à prendre en compte : le club rhodanien doit encore plus de 5,5 millions d'euros au Sporting Lisbonne dans le cadre du transfert d'Afonso Moreira, qui a été transféré de l'OL au Bayer Leverkusen pour 32 millions d'euros lors du dernier mercato. Le Sporting disposait d'un pourcentage de 20% à la revente.



Un départ de Paulo Fonseca pourrait en tout cas être une assez mauvaise nouvelle pour Julien Duranville, qui commençait enfin à s'épanouir à Lyon sous la houlette d'un coach réputé pour son travail avec les jeunes.