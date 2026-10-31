Un entraîneur de Pro League monte au créneau pour Vitor Bruno : "Il faut doser"

Scott Crabbé, journaliste football
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Un entraîneur de Pro League monte au créneau pour Vitor Bruno : "Il faut doser"
Photo: © Photonews
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Anderlecht renouera-t-il avec la victoire contre Westerlo ? Vitor Bruno fera en tout cas face à un coach qui se montre assez compréhensif par rapport à toutes les critiques auxquelles le Portugais fait face.

Après avoir collé un 4-0 bien tassé à Anderlecht et fragilisé le sort de Besnik Hasi, Issame Charaï fait cette fois face à Vitor Bruno, lui aussi en besoin de points et de confiance.

"Anderlecht est en difficulté mais ce n’est pas forcément le bon moment de les croiser : ils jouent chez eux et doivent se ressaisir", estime-t-il, interrogé par la RTBF.

Trop facile de tomber sur Vitor Bruno ?

Charaï fait preuve de solidarité envers son homologue portugais, qui fait face à des critiques nourries sur sa rotation jugée excessive. "Ils ont aussi un programme européen, hein, et il faut doser", rappelle l'entraîneur de Westerlo.

Selon lui, ce sont les reproches faits à Bruno qui sont excessifs : "Quand une équipe joue une fois par semaine, je suis plutôt favorable au fait de garder un certain cadre et de mener changements autour d’une certaine stabilité. Mais en Belgique, et pas qu’en Belgique d’ailleurs, je trouve qu’on critique beaucoup trop vite les coaches".


"Il ne faut pas trop se précipiter en cas de résultats moindres : il faut d’abord voir le projet qui a été mis en place et faire confiance au travail quotidien s’il est bien mené. Il faut convaincre les joueurs et les dirigeants que le cap reste bon. Mais il y a beaucoup de variables dans le foot et on ne maîtrise pas toujours la réussite", estime-t-il.

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