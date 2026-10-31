Un grand talent du KV Malines attire le regard des clubs de Challenger Pro League

Le jeune Stan Nuyts, défenseur central du KV Malines évoluant actuellement avec les U23 du Kavé, est un pilier de son équipe. Et s'il aimerait naturellement percer avec les A, il intéresse plusieurs équipes de Challenger Pro League.

Stan Nuyts (20 ans) est un pur produit du centre de formation du KV Malines, où il a évolué de 2011 à 2016 avant des passages à Beveren ou encore à l'Antwerp. De retour au Malinwa en 2022, il a intégré le noyau du Jong KVM évoluant en D2 VV.

Malheureusement, il y a deux ans, Nuyts a subi une grave blessure aux ligaments qui l'a longtemps tenu éloigné des terrains. Désormais, il est toutefois titulaire et capitaine de l'équipe réserve de Malines, et enchaîne les prestations solides.

L'Excelsior et le Patro sont sur le coup

Un niveau de jeu qui attire les regards : selon nos informations, l'Excelsior Virton aurait contacté l'entourage du joueur et manifesterait un intérêt concret pour l'ex-international belge U17. Le Patro Eisden Maasmechelen serait également sur les rangs.

Malines reste cependant le club de coeur de Stan Nuyts, qui continuera de travailler afin d'obtenir une chance en équipe A. Mais ces sollicitations concrètes pourraient changer les choses à l'avenir alors qu'à 20 ans, Nuyts doit penser à la suite que prendra sa carrière.



Cette saison, Stan Nuyts compte 9 matchs en D2 VV, tous en tant que titulaire au coeur de la défense. Il en compte 29 pour le Jong KVM.