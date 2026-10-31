Un "ket" en feu, une recrue qui trouve ses marques : les cotes d'Anderlecht face à Westerlo

Florent Malice
Florent Malice, suiveur du RSC Anderlecht
| Commentaire
Un "ket" en feu, une recrue qui trouve ses marques : les cotes d'Anderlecht face à Westerlo
Photo: © Photonews

Anderlecht ne se sera pas vraiment fait peur en cette soirée d'Halloween, et aura signé une très belle victoire face au KVC Westerlo. La plupart des Mauves auront donné entière satisfaction ce soir.

Coosemans (6,5)

Pas grand chose à faire ni à signaler, mais une sortie très à propos devant un attaquant quand le score était de 0-0, et un arrêt splendide pour la forme sur une tête de Bassette à 4-0.

Augustinsson (6)

Un match sans histoire, mais le danger est parfois venu en première période de son côté. Pas très précis sur phases arrêtées. 

Biancone (5,5)

C'est sur une absence de sa part que Westerlo s'est procuré sa plus grosse occasion. 

Pétrot (7)

Deux tacles absolument salvateurs à 0-0 pour empêcher une ouverture du score campinoise, et donc un tout autre match. 

Maamar (6)

Très, très imprécis dans ses tentatives de longs ballons, il a manqué d'application. Mais Bassette l'a peu inquiété et il a amené du surnombre devant à l'occasion.

Lire aussi… Anderlecht fait craquer Westerlo en quelques minutes et se remet la tête à l'endroit

Koutsoupias (5,5)

Pas aidé par un rôle un peu hybride, il n'a franchement pas été bon pendant une demi-heure, avant d'enfin se mettre au diapason de ses coéquipiers.

Stroeykens (8)

II a commencé le match sur quelques petites erreurs techniques, avant un vrai récital : à la récupération, puis au canon, Stroeykens a livré l'un de ses meilleurs matchs depuis longtemps.

Aasgaard (7,5)

Quelle classe, que ce soit sur son coup-franc parfaitement placé ou sur ses nombreuses déviations en un temps pleines de finesse. L'ADN Anderlecht.

Ambros (6,5)

Oui, il signe une passe décisive de la tête, puis un but qu'il n'a qu'à pousser au fond... mais on est tenté de dire : et alors ? Le match du Tchèque n'était pas bon pour autant, sur ce flanc droit qui ne lui réussit pas. Reste les statistiques, qui ne mentent pas.

Onia Seke (8)

Jayden Onia Seke était déjà assez impressionnant en début de saison, mais il a cette fois passé un cap : chacun de ses dribbles se fait vers l'avant, et est suivi d'un geste réussi. Le facteur X d'Anderlecht, avec une marge de progression assez folle.

Cvetkovic (7)

Un but, une frappe offrant un but à Ambros et un match plein. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Westerlo

Plus de news

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 10
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-4 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 1-0 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 1-1 KV Courtrai KV Courtrai
SK Beveren SK Beveren 1-2 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 4-1 Westerlo Westerlo
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 13:30 Antwerp Antwerp
STVV STVV 16:00 OH Louvain OH Louvain
Lommel SK Lommel SK 18:30 La Gantoise La Gantoise
Charleroi Charleroi 19:15 RAAL La Louvière RAAL La Louvière

Dernières réactions

Union 60 Union 60 a propos de Même à 10 contre 11, l'Union s'en sort sur la pelouse de Beveren Pogi Pogi a propos de Vincent Euvrard tente timidement de défendre le Standard : "Nous méritions mieux" Pogi Pogi a propos de Le Standard évite le ridicule complet à domicile face à Courtrai, mais perd (encore) des points précieux Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Anderlecht peut-il espérer ? Fenerbahçe semble déjà vouloir se débarrasser de Lukaku Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Coup dur pour Bruges : un taulier d'Ivan Leko suspendu contre Anderlecht den strep den strep a propos de Voilà qui ne va pas aider Vitor Bruno : un cadre d'Anderlecht incertain contre Westerlo 051961rouche 051961rouche a propos de Vincent Kompany averti par Vincent Euvrard : "Attention à ce que le métier ne te bouffe pas" Sandirap77 Sandirap77 a propos de Victoire obligatoire pour les Rouches : voici les compositions probables de Standard - Courtrai El Malvario El Malvario a propos de Mika Godts enchaîne avec le PSG, son coach le couvre de louanges Union 60 Union 60 a propos de Un duel extrêmement serré entre Harry Kane et Kylian Mbappé : le Ballon d'Or s'est joué à quelques points Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved