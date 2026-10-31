Un "ket" en feu, une recrue qui trouve ses marques : les cotes d'Anderlecht face à Westerlo

Anderlecht ne se sera pas vraiment fait peur en cette soirée d'Halloween, et aura signé une très belle victoire face au KVC Westerlo. La plupart des Mauves auront donné entière satisfaction ce soir.

Coosemans (6,5)

Pas grand chose à faire ni à signaler, mais une sortie très à propos devant un attaquant quand le score était de 0-0, et un arrêt splendide pour la forme sur une tête de Bassette à 4-0.

Augustinsson (6)

Un match sans histoire, mais le danger est parfois venu en première période de son côté. Pas très précis sur phases arrêtées.

Biancone (5,5)

C'est sur une absence de sa part que Westerlo s'est procuré sa plus grosse occasion.

Pétrot (7)

Deux tacles absolument salvateurs à 0-0 pour empêcher une ouverture du score campinoise, et donc un tout autre match.

Maamar (6)

Très, très imprécis dans ses tentatives de longs ballons, il a manqué d'application. Mais Bassette l'a peu inquiété et il a amené du surnombre devant à l'occasion.



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Koutsoupias (5,5)

Pas aidé par un rôle un peu hybride, il n'a franchement pas été bon pendant une demi-heure, avant d'enfin se mettre au diapason de ses coéquipiers.

Stroeykens (8)

II a commencé le match sur quelques petites erreurs techniques, avant un vrai récital : à la récupération, puis au canon, Stroeykens a livré l'un de ses meilleurs matchs depuis longtemps.

Aasgaard (7,5)

Quelle classe, que ce soit sur son coup-franc parfaitement placé ou sur ses nombreuses déviations en un temps pleines de finesse. L'ADN Anderlecht.

Ambros (6,5)

Oui, il signe une passe décisive de la tête, puis un but qu'il n'a qu'à pousser au fond... mais on est tenté de dire : et alors ? Le match du Tchèque n'était pas bon pour autant, sur ce flanc droit qui ne lui réussit pas. Reste les statistiques, qui ne mentent pas.

Onia Seke (8)

Jayden Onia Seke était déjà assez impressionnant en début de saison, mais il a cette fois passé un cap : chacun de ses dribbles se fait vers l'avant, et est suivi d'un geste réussi. Le facteur X d'Anderlecht, avec une marge de progression assez folle.

Cvetkovic (7)

Un but, une frappe offrant un but à Ambros et un match plein.