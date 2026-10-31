Victoire obligatoire pour les Rouches : voici les compositions probables de Standard - Courtrai

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Victoire obligatoire pour les Rouches : voici les compositions probables de Standard - Courtrai
Photo: © photonews

Le Standard n'aura pas le droit à l'erreur et devra s'imposer face à Courtrai ce samedi soir à Sclessin dans le cadre de la dixième journée de Jupiler Pro League. Voici les compositions probables pour cette rencontre.

Pas le droit à l'erreur pour le Standard contre Courtrai, ce samedi. Cela ne signifie pas qu'il faut prendre des risques avec Matthieu Epolo, qui suit toujours son protocole commotion. Le plus raisonnable serait probablement de titulariser Lucas Pirard contre ses anciennes couleurs.

Défensivement, on devrait assister au retour d'une ligne de 4 avec Marlon Fossey, Ibrahim Karamoko et Ibe Hautekiet. Le flanc gauche sera réservé à Dimitri Lavalée, présent en conférence de presse jeudi mais victime d'un petit pépin à la hanche, ou à Gustav Mortensen.

Un Standard avec deux attaquants contre Courtrai ?

Devant son public et contre un adversaire qu'il doit dominer, le Standard devrait se présenter avec un entrejeu plus offensif que la semaine dernière. Alexis Trouillet y serait par exemple associé à Rayan Touzghar, qui retrouverait une position plus offensive.

Sur les côtés, l'absence de Bernard Nguene ne laisse pas le choix : c'est Salieu Drammeh qui débutera sur le côté droit, et Adnane Abid sur la gauche. Enfin, notre système sous-entend qu'il y aurait deux attaquants de pointe : Dennis Ayensa et Andi Zeqiri.

Les compositions probables de Standard - Courtrai

Standard : Pirard - Fossey, Karamoko, Hautekiet, Lavalée - Trouillet, Touzghar - Drammeh, Abid - Ayensa, Zeqiri.

Lire aussi… "Crise", un mot trop fort pour le Standard ? "Douter, c'est humain"

Courtrai : Ilic - Kohon, Drouhin, Murray, Anderson, Lambert - Dejaegere, Philips, Van Landschoot - Ambrose, Koyalipou.

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