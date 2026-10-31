Vincent Euvrard tente timidement de défendre le Standard : "Nous méritions mieux"

Nouvelle contre-performance, et cela aurait même pu être une nouvelle défaite, pour le Standard ce samedi. Les Rouches ont concédé le partage face à Courtrai, et Vincent Euvrard n'était naturellement pas satisfait.

Menés par le KV Courtrai et loin d'être brillants, les joueurs de Vincent Euvrard ont tout de même réussi à revenir dans le match en seconde période. Ils se sont ensuite procuré les occasions pour faire 2-1, mais n'y seront pas parvenus et auront même dû être sauvés par Lucas Pirard en fin de match.

Le coach liégeois était donc mitigé à l'issue de la rencontre. C'est évidemment une grosse déception ce soir, tant en raison du résultat que de la manière", reconnaissait Vincent Euvrard au micro de DAZN.

Pas de penalty pour Courtrai ?

"Mais en termes d'occasions nettes, nous devons toujours gagner ce match. Il faut tuer le match après l'égalisation. Nous touchons aussi la barre à la fin", continue le coach du Matricule 16, qui n'est pas non plus forcément d'avis que la main de Dennis Ayensa méritait un penalty.

"Je trouve ce penalty très sévère. Mais ça ne change rien : nous n'avons pas bien joué ce soir et devons faire beaucoup mieux", conclut Euvrard.

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Après 4 défaites d'affilée, le Standard devait se relancer à la maison face à la lanterne rouge. Mais si les Rouches ont mis fin à l'hémorragie, ce n'est pas avec ce résultat qu'ils iront de l'avant...