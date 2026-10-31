Voici pour qui la Belgique a voté au Ballon d'Or : Lamine Yamal loin du podium

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Voici pour qui la Belgique a voté au Ballon d'Or : Lamine Yamal loin du podium
Photo: © Photonews
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Harry Kane a remporté le Ballon d'Or lundi dernier, avec une courte tête d'avance sur Kylian Mbappé. Comme le veut la coutume, le détail des votes a depuis été révélé, et on sait donc à qui le votant belge, Frédéric Larsimont (Le Soir), a donné sa faveur.

La victoire de Harry Kane sur Kylian Mbappé, deuxième, s'est faite sur une avance particulièrement courte : 28 points seulement séparent le vainqueur de son poulain. Il s'agit d'un scrutin historiquement serré. Lamine Yamal a complété le podium, terminant à 174 points de Kane.

Ce vendredi, quelques jours après la remise du trophée, le détail des votes a été dévoilé par le comité du Ballon d'Or. On a ainsi pu constater que les journalistes de certains pays avaient effectué des votes assez étranges, comme le votant grec qui a placé l'ancien de l'Antwerp Willian Pacho sur le podium, ou encore un trio Fabian Ruiz - Pau Cubarsi - Khvisha Kvaratskhelia pour l'Ukraine.

La Belgique vote pour Harry Kane, mais...

Mais quel a été le vote de la Belgique ? Frédéric Larsimont, rédacteur pour Le Soir, représentait comme c'est le cas depuis plusieurs années maintenant notre pays parmi le panel du Ballon d'Or, et a comme beaucoup décidé de placer Harry Kane en tête. Les votants de 40 pays ont mis l'Anglais en première place de leur classement.

C'est plus bas que notre confrère s'est signalé. En deuxième position, il place Khvisha Kvaratskhelia, l'ailier du PSG, qui n'a terminé que 6e du scrutin. Kylian Mbappé ne prend place qu'à la 3e place de son classement. Le top 5 de Frédéric Larsimont est ensuite complété par Michael Olise et Lionel Messi.


Surprenant, donc : Lamine Yamal, 3e du scrutin, ne termine qu'à la... 8e place du classement belge, derrière Ousmane Dembélé et Jude Bellingham. 

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