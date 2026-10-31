Voilà qui ne va pas aider Vitor Bruno : un cadre d'Anderlecht incertain contre Westerlo

Anderlecht et Vitor Bruno sont attendus au tournant contre Westerlo. Le timing est donc délicat pour apprendre la blessure de Marten Winkler.

Parmi les principaux reproches formulés à Vitor Bruno (que ce soit par les supporters ou la direction), on retrouve l'absence de fil rouge, de continuité, dans ses compositions. Des changements inexpliqués dans son onze de base.

L'entraîneur portugais a rétorqué qu'il s'adaptait aux circonstances : forme à l'entraînement, enchaînement des matchs, profils désirés, blessures. Et ce dernier paramètre pourrait encore valoir du changement au Sporting contre Westerlo.

Pas de Winkler contre les Campinois ?

Marten Winkler est en effet incertain pour la rencontre de ce soir. Une absence serait bien embêtante : l'ailier allemand fait partie du peu de continuité des choix de Bruno.

Il avait en effet débuté les huit derniers matchs comme titulaire. Le noyau est toutefois suffisamment large pour le suppléer : Bruno peut par exemple compter sur Lukas Ambros ou Oliver Antman.

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Toujours au rayon des blessés, le communiqué du Sporting confirme qu'Ilay Camara et Kilian Sardella sont toujours indisponibles.