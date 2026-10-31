Wrexham écope d'une lourde amende après une erreur concernant un ancien joueur de Pro League

Wrexham écope d'une lourde amende après une erreur concernant un ancien joueur de Pro League
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Wrexham a reçu une lourde amende de la part de l'EFL). Le club anglais propriété des stars hollywoodiennes Ryan Reynolds et Rob Mac, a aligné à deux reprises un joueur qui n'était pas qualifié. L'un de ces incidents concernait l'ancien défenseur de KV Malines Issa Kaboré.

Le club devra payer un total de 75.000 livres sterling, dont 25.000 livres avec sursis. Cela signifie que Wrexham doit pour l'instant débourser 50.000 livres. La sanction fait suite à deux erreurs administratives découvertes plus tôt cette saison.

Kaboré a joué alors qu'il n'était pas qualifié

Le premier incident remonte au 28 août, lorsque Wrexham s'est incliné 2-1 face à Birmingham City. Kaboré est monté au jeu lors de cette rencontre, mais il s'est avéré par la suite qu'il n'était pas qualifié. Le club disposait bien des documents nécessaires concernant son permis de travail, mais ne les avait pas correctement soumis à l'EFL.

Wrexham n'avait en effet recruté définitivement le défenseur en provenance de Manchester City qu'un jour plus tôt. Kaboré avait déjà évolué en prêt pour le club gallois la saison précédente, avant de signer un contrat de trois ans.

Une deuxième erreur administrative a suivi le 2 septembre. La nouvelle recrue Callum O'Hare figurait sur le banc lors de la victoire 3-0 contre Millwall, alors que son inscription n'avait pas encore été finalisée à temps. Le milieu de terrain n'est finalement pas monté au jeu, mais sa présence sur la feuille de match constituait également une infraction.


Wrexham a depuis confirmé avoir trouvé un accord avec l'EFL concernant cette sanction. Le club souhaite améliorer ses procédures administratives afin d'éviter des problèmes similaires.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
The Championship
The Championship Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Sheffield United
Wrexham
Issa Kabore

Plus de news

Situation surprenante à Schalke 04 : Miron Muslic, ex-coach du Cercle, a dû intervenir

Situation surprenante à Schalke 04 : Miron Muslic, ex-coach du Cercle, a dû intervenir

09:30
Victoire obligatoire pour les Rouches : voici les compositions probables de Standard - Courtrai

Victoire obligatoire pour les Rouches : voici les compositions probables de Standard - Courtrai

08:40
David Hubert donne des nouvelles de Mateo Biondic, qui sera absent plusieurs mois

David Hubert donne des nouvelles de Mateo Biondic, qui sera absent plusieurs mois

09:00
Voici pour qui la Belgique a voté au Ballon d'Or : Lamine Yamal loin du podium

Voici pour qui la Belgique a voté au Ballon d'Or : Lamine Yamal loin du podium

08:20
Un club de Challenger Pro League bénéficie d'un nouvel investissement de cinq millions d'euros

Un club de Challenger Pro League bénéficie d'un nouvel investissement de cinq millions d'euros

07:20
Lille remporte le derby du Nord face à Lens : Nathan Ngoy prend le dessus sur Thorgan Hazard

Lille remporte le derby du Nord face à Lens : Nathan Ngoy prend le dessus sur Thorgan Hazard

07:00
Llansana et Koutsoupias derrière l'attaquant : pourquoi Vitor Bruno insiste-t-il avec ce choix ?

Llansana et Koutsoupias derrière l'attaquant : pourquoi Vitor Bruno insiste-t-il avec ce choix ?

06:30
Vitor Bruno doit-il commencer à s'inquiéter ? Marc Coucke n'est pas encore convaincu

Vitor Bruno doit-il commencer à s'inquiéter ? Marc Coucke n'est pas encore convaincu

23:20
Le Club de Bruges ne tombe pas dans le piège de Zulte Waregem et prend provisoirement la tête du championnat

Le Club de Bruges ne tombe pas dans le piège de Zulte Waregem et prend provisoirement la tête du championnat

23:00
"Je lui ai envoyé un message" : Vitor Bruno se reconnaît dans ce que traverse Vincent Kompany

"Je lui ai envoyé un message" : Vitor Bruno se reconnaît dans ce que traverse Vincent Kompany

22:40
Seraing s'offre le RFC Liège dans le derby liégeois : la crise continue pour les Sang et Marine

Seraing s'offre le RFC Liège dans le derby liégeois : la crise continue pour les Sang et Marine

22:20
700 places pour les supporters du Standard ? La RAAL répond aux Rouches et met les choses au clair

700 places pour les supporters du Standard ? La RAAL répond aux Rouches et met les choses au clair

22:00
"J'ai craint pour ma vie" : les révélations glaçantes de Marc Brys sur Samuel Eto'o et son passage au Cameroun

"J'ai craint pour ma vie" : les révélations glaçantes de Marc Brys sur Samuel Eto'o et son passage au Cameroun

21:40
Un duel extrêmement serré entre Harry Kane et Kylian Mbappé : le Ballon d'Or s'est joué à quelques points

Un duel extrêmement serré entre Harry Kane et Kylian Mbappé : le Ballon d'Or s'est joué à quelques points

21:20
1
Première titularisation catastrophique pour Arnaud Bodart : le gardien belge prend l'eau face au PSG

Première titularisation catastrophique pour Arnaud Bodart : le gardien belge prend l'eau face au PSG

21:00

Plus de news

Les plus populaires

The Championship

 Journée 13
Sheffield United Sheffield United 1-0 Wrexham Wrexham
Norwich City Norwich City 13:30 Watford Watford
Stoke City Stoke City 13:30 Preston North End Preston North End
Lincoln City Lincoln City 13:30 Birmingham City Birmingham City
Bolton Bolton 16:00 Bristol City Bristol City
Southampton Southampton 16:00 QPR QPR
Millwall Millwall 16:00 Derby County Derby County
Burnley Burnley 16:00 Portsmouth Portsmouth
Middlesbrough Middlesbrough 16:00 Charlton Athletic Charlton Athletic
West Ham Utd West Ham Utd 16:00 West Bromwich West Bromwich
Swansea Swansea 16:00 Blackburn Blackburn
Wolverhampton Wolverhampton 16:00 Cardiff City Cardiff City

Dernières réactions

Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Vincent Kompany averti par Vincent Euvrard : "Attention à ce que le métier ne te bouffe pas" Union 60 Union 60 a propos de Un duel extrêmement serré entre Harry Kane et Kylian Mbappé : le Ballon d'Or s'est joué à quelques points JoBg JoBg a propos de "Il ne doit pas se compliquer la tâche" : ce que la direction d'Anderlecht attend concrètement de Vitor Bruno Pogi Pogi a propos de Au Standard, Vincent Euvrard le clame : "On n'est pas morts !" El Malvario El Malvario a propos de "Ils perdent un immense talent" : la Belgique arrache un jeune binational qui joue au PSV El Malvario El Malvario a propos de Avec son triplé, Samuel Mbangula a rejoint une véritable légende dans l'histoire du football italien Union 60 Union 60 a propos de Radja Nainggolan face à la justice : voici les faits qui lui sont reprochés Union 60 Union 60 a propos de Surprise : Harry Kane devance Mbappé et Yamal, et remporte son premier Ballon d'Or ! Pogi Pogi a propos de 🎥 Thorgan Hazard marque son premier but en Ligue 1 (et donne aussi un assist) et offre la victoire à Lens Alex_005 Alex_005 a propos de "Le plus gros flop de l'histoire" : Carlos Forbs va revenir aux Pays-Bas avec une "revanche" à prendre Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved