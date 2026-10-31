Wrexham écope d'une lourde amende après une erreur concernant un ancien joueur de Pro League

Wrexham a reçu une lourde amende de la part de l'EFL). Le club anglais propriété des stars hollywoodiennes Ryan Reynolds et Rob Mac, a aligné à deux reprises un joueur qui n'était pas qualifié. L'un de ces incidents concernait l'ancien défenseur de KV Malines Issa Kaboré.

Le club devra payer un total de 75.000 livres sterling, dont 25.000 livres avec sursis. Cela signifie que Wrexham doit pour l'instant débourser 50.000 livres. La sanction fait suite à deux erreurs administratives découvertes plus tôt cette saison.

Kaboré a joué alors qu'il n'était pas qualifié

Le premier incident remonte au 28 août, lorsque Wrexham s'est incliné 2-1 face à Birmingham City. Kaboré est monté au jeu lors de cette rencontre, mais il s'est avéré par la suite qu'il n'était pas qualifié. Le club disposait bien des documents nécessaires concernant son permis de travail, mais ne les avait pas correctement soumis à l'EFL.

Wrexham n'avait en effet recruté définitivement le défenseur en provenance de Manchester City qu'un jour plus tôt. Kaboré avait déjà évolué en prêt pour le club gallois la saison précédente, avant de signer un contrat de trois ans.

Une deuxième erreur administrative a suivi le 2 septembre. La nouvelle recrue Callum O'Hare figurait sur le banc lors de la victoire 3-0 contre Millwall, alors que son inscription n'avait pas encore été finalisée à temps. Le milieu de terrain n'est finalement pas monté au jeu, mais sa présence sur la feuille de match constituait également une infraction.



Wrexham a depuis confirmé avoir trouvé un accord avec l'EFL concernant cette sanction. Le club souhaite améliorer ses procédures administratives afin d'éviter des problèmes similaires.