🎥 Allô Van Bommel ? Un Diable inscrit son deuxième but en trois jours, Trossard retrouve ses sensations

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Hugo Cuypers s'est une nouvelle fois illustré samedi soir au Mexique. L'ancien attaquant de La Gantoise, du KV Malines et du Standard a inscrit un doublé pour Monterrey face au Club Tijuana. Sa deuxième réalisation, surtout, était d'une beauté exceptionnelle. Malgré cette solide prestation, le Belge a finalement dû se contenter d'un partage (3-3). Plus tard dans la journée, Leandro Trossard et Orel Mangala ont eux aussi marqué.

Scott Crabbé

Orel Mangala lui aussi buteur

Alors qu'il n'avait pas marqué la saison dernière (freiné par de multiples blessures), voici Orel Mangala à deux réalisations en trois jours avec Getafe. Après avoir inscrit le but victorieux en Coupe du Roi, le Bruxellois de 28 ans a fait mouche en Liga contre le FC Séville. Et à nouveau en montant au jeu. Mené, Getafe avait déjà inversé la tendance avec deux buts dans les 20 dernières minutes. Mangala a ensuite clos le suspense avec une reprise surpuissante sous la barre. Pas mal pour quelqu'un qui revient (encore) de blessure. Dans le camp d'en face, Lucas Stassin a disputé les 90 minutes, sans se montrer décisif.

 

Scott Crabbé

Trossard buteur mais pas victorieux

Comme Hugo Cuypers, Leandro Trossard a inscrit son nom au marquoir. Le Limbourgeois de 31 ans a ouvert le score peu avant la demi-heure sur le terrain de Kasimpasa, son deuxième but en Süper Lig turque, le premier depuis le 11 septembre, grâce à une action bien préparée en amont. Dusan Vlahovic a ensuite fait le break, sur un assist de l'ancien Anderlechtois Amir Murillo. Mais malheureusement pour Besiktas, Kasimpasa est tout de même parvenu à arracher le partage, en plantant deux buts dans la dernière demi-heure. Trossard et ses coéquipiers restent ainsi bloqués à la quatrième place.

Hugo Cuypers s'est une nouvelle fois illustré samedi soir au Mexique. L'ancien attaquant de La Gantoise, du KV Malines et du Standard a inscrit un doublé pour Monterrey face au Club Tijuana. Sa deuxième réalisation, surtout, était d'une beauté exceptionnelle. Malgré cette solide prestation, le Belge a finalement dû se contenter d'un partage (3-3).

Monterrey a très mal entamé la rencontre. Après seulement cinq minutes de jeu, Jackson Porozo a permis aux visiteurs de prendre les commandes. Un avantage de courte durée, puisque Cuypers a remis les deux équipes à égalité sur penalty à la 19e minute.

Cuypers s'illustre avec une talonnade magistrale

Juste avant la pause, l'attaquant belge a signé le grand moment de la soirée. Au terme d'une belle combinaison sur le flanc droit, il a été servi par Ricardo Chávez avant de conclure d'une superbe talonnade. Un geste de grande classe qui a permis à Monterrey de prendre l'avantage (2-1).

L'ancien buteur de La Gantoise a fait exploser le stade avec cette inspiration technique, qui n'est pas passée inaperçue dans les médias mexicains. Monterrey n'a toutefois pas pu rejoindre les vestiaires avec cet avantage : Adonis Preciado a égalisé dans le temps additionnel de la première période.

Le doublé de Cuypers ne suffit pas à offrir la victoire à Monterrey

Le spectacle s'est poursuivi après la pause. Lucas Ocampos a redonné l'avantage aux locaux d'une splendide retournée, mais Preciado a répliqué quelques minutes plus tard en inscrivant lui aussi son deuxième but de la soirée. Le score final était ainsi fixé à 3-3.

Malgré son doublé, Cuypers n'a donc pas pu offrir la victoire à son équipe. Avec ce partage, Monterrey totalise 21 points et occupe provisoirement la huitième place du championnat mexicain. Le club reste ainsi pleinement en course pour une qualification en phase finale. Cuypers a, en tout cas, une nouvelle fois démontré pourquoi Monterrey était venu le chercher au Mexique l'été dernier.

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