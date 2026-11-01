🎥 Allô Van Bommel ? Un Diable inscrit son deuxième but en trois jours, Trossard retrouve ses sensations

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Hugo Cuypers s'est une nouvelle fois illustré samedi soir au Mexique. L'ancien attaquant de La Gantoise, du KV Malines et du Standard a inscrit un doublé pour Monterrey face au Club Tijuana. Sa deuxième réalisation, surtout, était d'une beauté exceptionnelle. Malgré cette solide prestation, le Belge a finalement dû se contenter d'un partage (3-3). Plus tard dans la journée, Leandro Trossard et Orel Mangala ont eux aussi marqué.