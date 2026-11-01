📷 Bruges appréciera : le détail remarqué dans le tifo d'Halloween d'Anderlecht

La folie d'Halloween était aussi bien présente samedi soir au Lotto Park. Les supporters d'Anderlecht ont déployé un impressionnant tifo, avec une gigantesque tête de citrouille et des feux d'artifice. Mais en y regardant de plus près, on pouvait découvrir un autre détail marquant. Le message « RIP FCB » était en effet clairement visible. Une pique adressée au grand rival, le Club de Bruges, loin d'être oublié à Bruxelles.

On pouvait lire « Halloween Ultras Night » sur cette impressionnante animation des supporters. La combinaison de l'énorme tête de citrouille, de l'ambiance sombre et du feu a offert un spectacle particulier. Les supporters d'Anderlecht avaient clairement soigné cette édition d'Halloween, tout en y intégrant un message qui ne laissait guère de place au doute.

Un topper déjà dans toutes les têtes

Le « RIP FCB » faisait évidemment référence au Club de Bruges. La rivalité entre les deux clubs est depuis des décennies l'un des grands classiques du football belge. Les supporters d'Anderlecht ont une nouvelle fois montré samedi qu'ils ne perdaient pas leurs adversaires brugeois de vue, même lors d'une fête d'Halloween.

© X

Ce message a par ailleurs une dimension piquante. Sur le plan sportif, le Club de Bruges a en effet pris de plus en plus d'avance sur Anderlecht au cours des dix dernières années. Alors que les Mauves et Blancs ont longtemps été la référence en Belgique, les Bleu et Noir se sont davantage imposés ces dernières saisons comme le club dominant du pays.

La rivalité est loin d'être enterrée



À Anderlecht, on veut évidemment inverser cette tendance. Les Bruxellois cherchent toujours le chemin du retour vers les sommets et souhaitent à nouveau jouer régulièrement les premiers rôles.

Cela tombe bien puisque dimanche prochain, le Sporting se rendra...à Bruges. Attention toutefois pour Vitor Bruno que la visite ne se transforme pas en scène d'horreur à retardement.