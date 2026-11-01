🎥 De Chelsea au Lotto Park en quelques heures : Anderlecht a reçu deux visiteurs de marque

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
| Commentaire
🎥 De Chelsea au Lotto Park en quelques heures : Anderlecht a reçu deux visiteurs de marque
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Anderlecht a pu compter sur deux spectateurs connus samedi soir. Les deux anciens Mauves ont assisté au gros succès bruxellois contre Westerlo 4-1.

Deux anciens joueurs d'Anderlecht étaient présents samedi soir au Lotto Park pour assister à la victoire face à Westerlo 4-1. Nathan De Cat et Roméo Lavia avaient fait le déplacement à Bruxelles. Lavia avait disputé un match avec Chelsea quelques heures plus tôt...

Un gros match et puis direction Bruxelles

Lavia avait joué le choc entre Chelsea et Manchester United dans l'après-midi. Les Blues se sont imposés 2-0, avec une passe décisive du milieu de terrain belge. Quelques heures plus tard, il se trouvait dans les tribunes du Lotto Park. Un retour dans le club où il a été formé avant de rejoindre Manchester City pour poursuivre sa formation.

Nathan De Cat de retour à Anderlecht

Nathan De Cat était aussi de passage dans son ancien club. Parti à Hoffenheim cet été contre 18,5 millions d'euros, le jeune Belge n'a pas commencé son aventure allemande comme voulu. Touché au ménisque, il est sur la touche et n'a disputé que cinq rencontres depuis son transfert.

Les deux joueurs ont pu voir Anderlecht retrouver le sourire après deux résultats décevants. Les Mauves ont souffert en début de rencontre face à Westerlo, avant de prendre le large avant la pause. Cvetkovic, Stroeykens et Aasgaard ont marqué en quelques minutes pour permettre aux Bruxellois de rentrer aux vestiaires avec trois buts d'avance.

Lire aussi… La presse anglaise et son entraîneur sont unanimes : Roméo Lavia s'installe comme l'homme fort de Chelsea

Lukas Ambros a inscrit le quatrième but en seconde période. De Cat et Lavia ont assisté à une victoire convaincante de leur ancien club.s

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Westerlo
Roméo Lavia
Nathan De Cat

Plus de news

La presse anglaise et son entraîneur sont unanimes : Roméo Lavia s'installe comme l'homme fort de Chelsea

La presse anglaise et son entraîneur sont unanimes : Roméo Lavia s'installe comme l'homme fort de Chelsea

09:40
"Mon rôle est de faire changer les avis" : Mario Stroeykens répond aux critiques et donne tort à Sibierski

"Mon rôle est de faire changer les avis" : Mario Stroeykens répond aux critiques et donne tort à Sibierski

08:40
Pourquoi Onia-Seke, 17 ans, est le seul jeune qui va percer cette saison à Anderlecht

Pourquoi Onia-Seke, 17 ans, est le seul jeune qui va percer cette saison à Anderlecht

08:20
Un "ket" en feu, une recrue qui trouve ses marques : les cotes d'Anderlecht face à Westerlo

Un "ket" en feu, une recrue qui trouve ses marques : les cotes d'Anderlecht face à Westerlo

23:10
Anderlecht fait craquer Westerlo en quelques minutes et se remet la tête à l'endroit

Anderlecht fait craquer Westerlo en quelques minutes et se remet la tête à l'endroit

22:45
"Franchement, quel joueur" : Diego Moreira met la presse italienne à ses pieds après son premier derby

"Franchement, quel joueur" : Diego Moreira met la presse italienne à ses pieds après son premier derby

09:00
"C'est très triste" : des retrouvailles avec Charleroi dans un contexte particulier pour Edward Still

"C'est très triste" : des retrouvailles avec Charleroi dans un contexte particulier pour Edward Still

08:00
"J'ai pété un câble" : comment un ancien grand espoir belge a fini en prison pour une usurpation d'identité

"J'ai pété un câble" : comment un ancien grand espoir belge a fini en prison pour une usurpation d'identité

07:00
Stijn Stijnen et Luc Nilis s'en prennent à un journaliste flamand après une blague de mauvais goût

Stijn Stijnen et Luc Nilis s'en prennent à un journaliste flamand après une blague de mauvais goût

06:00
Même à 10 contre 11, l'Union s'en sort sur la pelouse de Beveren

Même à 10 contre 11, l'Union s'en sort sur la pelouse de Beveren

22:41
3
Football Meets Data prédit le classement final de la Ligue des champions : voici où se situe le Club Bruges

Football Meets Data prédit le classement final de la Ligue des champions : voici où se situe le Club Bruges

22:20
Vincent Euvrard tente timidement de défendre le Standard : "Nous méritions mieux"

Vincent Euvrard tente timidement de défendre le Standard : "Nous méritions mieux"

21:42
4
🎥 Deux assists et un coup-franc splendide : Diego Moreira est en feu face à l'Inter Milan !

🎥 Deux assists et un coup-franc splendide : Diego Moreira est en feu face à l'Inter Milan !

22:00
La soirée de cauchemar d'Arnaud Bodart aura été fatale à son coach

La soirée de cauchemar d'Arnaud Bodart aura été fatale à son coach

21:20
Il fête mal son Ballon d'Or : penalty raté pour Harry Kane et points perdus pour le Bayern

Il fête mal son Ballon d'Or : penalty raté pour Harry Kane et points perdus pour le Bayern

20:59

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 10
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-4 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 1-0 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 1-1 KV Courtrai KV Courtrai
SK Beveren SK Beveren 1-2 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 4-1 Westerlo Westerlo
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 13:30 Antwerp Antwerp
STVV STVV 16:00 OH Louvain OH Louvain
Lommel SK Lommel SK 18:30 La Gantoise La Gantoise
Charleroi Charleroi 19:15 RAAL La Louvière RAAL La Louvière

Dernières réactions

Union 60 Union 60 a propos de Même à 10 contre 11, l'Union s'en sort sur la pelouse de Beveren Pogi Pogi a propos de Vincent Euvrard tente timidement de défendre le Standard : "Nous méritions mieux" Pogi Pogi a propos de Le Standard évite le ridicule complet à domicile face à Courtrai, mais perd (encore) des points précieux Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Anderlecht peut-il espérer ? Fenerbahçe semble déjà vouloir se débarrasser de Lukaku Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Coup dur pour Bruges : un taulier d'Ivan Leko suspendu contre Anderlecht den strep den strep a propos de Voilà qui ne va pas aider Vitor Bruno : un cadre d'Anderlecht incertain contre Westerlo 051961rouche 051961rouche a propos de Vincent Kompany averti par Vincent Euvrard : "Attention à ce que le métier ne te bouffe pas" Sandirap77 Sandirap77 a propos de Victoire obligatoire pour les Rouches : voici les compositions probables de Standard - Courtrai El Malvario El Malvario a propos de Mika Godts enchaîne avec le PSG, son coach le couvre de louanges Union 60 Union 60 a propos de Un duel extrêmement serré entre Harry Kane et Kylian Mbappé : le Ballon d'Or s'est joué à quelques points Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved