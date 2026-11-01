🎥 De Chelsea au Lotto Park en quelques heures : Anderlecht a reçu deux visiteurs de marque

Anderlecht a pu compter sur deux spectateurs connus samedi soir. Les deux anciens Mauves ont assisté au gros succès bruxellois contre Westerlo 4-1.

Deux anciens joueurs d'Anderlecht étaient présents samedi soir au Lotto Park pour assister à la victoire face à Westerlo 4-1. Nathan De Cat et Roméo Lavia avaient fait le déplacement à Bruxelles. Lavia avait disputé un match avec Chelsea quelques heures plus tôt...

Un gros match et puis direction Bruxelles

Lavia avait joué le choc entre Chelsea et Manchester United dans l'après-midi. Les Blues se sont imposés 2-0, avec une passe décisive du milieu de terrain belge. Quelques heures plus tard, il se trouvait dans les tribunes du Lotto Park. Un retour dans le club où il a été formé avant de rejoindre Manchester City pour poursuivre sa formation.

Nathan De Cat de retour à Anderlecht

Nathan De Cat était aussi de passage dans son ancien club. Parti à Hoffenheim cet été contre 18,5 millions d'euros, le jeune Belge n'a pas commencé son aventure allemande comme voulu. Touché au ménisque, il est sur la touche et n'a disputé que cinq rencontres depuis son transfert.

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Les deux joueurs ont pu voir Anderlecht retrouver le sourire après deux résultats décevants. Les Mauves ont souffert en début de rencontre face à Westerlo, avant de prendre le large avant la pause. Cvetkovic, Stroeykens et Aasgaard ont marqué en quelques minutes pour permettre aux Bruxellois de rentrer aux vestiaires avec trois buts d'avance.



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Lukas Ambros a inscrit le quatrième but en seconde période. De Cat et Lavia ont assisté à une victoire convaincante de leur ancien club.s