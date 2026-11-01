🎥 La Louvière n'a pas apprécié : le penalty litigieux qui a mis Charleroi sur du velours

Scott Crabbé, journaliste football
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🎥 La Louvière n'a pas apprécié : le penalty litigieux qui a mis Charleroi sur du velours
Photo: © Photonews

Charleroi et la RAAL sont actuellement aux prises pour un nouveau choc hennuyer. Les Louviérois sont assez amers quant au penalty accordé aux Zèbres à la demi-heure.

Charleroi n'a pas tardé à lancer les hostilités, en ouvrant le score après six minutes via Jakob Romsaas. Mais dans le camp des visiteurs, c'est surtout le but du 2-0 qui reste en travers de la groge.

Un but qui tombe sur penalty, une phase très contestée. Sur une longue rentrée en touche de Kevin Van den Kerkhof, l'arbitre Erik Lambrechts a sifflé une faute de Mame Wade sur Cheick Keita dans le rectangle.

Le penalty de la discorde

Du Cheick, on est ensuite passé au check, celui du VAR. L'arbitrage vidéo a d'ailleurs amené Lambrechts à venir à l'écran pour revoir la phase.

Mais l'arbitre est resté sur sa première décision en confirmant le penalty accordé aux Zèbres. La faute n'est pourtant pas évidente.

Lire aussi… LIVE : Sept buts entre Charleroi et la RAAL !

Un accrochage de Wade au niveau du genou ? Les Louviérois n'étaient en tout cas pas d'accord avec ce fait de jeu assez important dans la physionomie de la rencontre.

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