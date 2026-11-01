🎥 Nouvelle polémique d'arbitrage, cette fois en Challenger Pro League

Le Club NXT et le Sporting Hasselt ont offert un spectacle riche en buts samedi soir. Au terme d'un match particulièrement animé, les Limbourgeois l'ont emporté 3-4. Mais c'est surtout le premier but brugeois qui fait débat. Que s'est-il donc passé à la VAR ?

Samedi soir, un troisième match de la journée était au programme de la Challenger Pro League. Le Sporting Hasselt s'est imposé sur la pelouse du Club NXT au terme d'une rencontre particulièrement spectaculaire. Ngoyi a offert la victoire aux Limbourgeois à la 96e minute, fixant le score à 3-4.

Vasovic avait donné l'avantage aux locaux sur penalty avant la pause, mais le spectacle a véritablement commencé après celle-ci. Van Keymolen a d'abord égalisé, avant que le Club NXT ne reprenne l'avantage et que les deux équipes ne se livrent à un véritable chassé-croisé.

Y avait-il penalty pour le Club NXT contre le Sporting Hasselt ?

Un but contre son camp a permis aux Brugeois de revenir à 2-2. Van Keymolen a ensuite inscrit le 2-3 sur penalty, avant qu'Amengai n'égalise à 3-3 en signant son deuxième but de la soirée. Ngoyi a finalement offert la victoire au Sporting Hasselt. Mais une autre séquence de la rencontre fait débat.

C'est en effet la VAR qui a provoqué le penalty transformé par Vasovic pour ouvrir le score. Au vu des images, la décision reste difficile à comprendre. Le défenseur ne semble-t-il pas simplement glisser ? Peut-on réellement considérer son intervention comme une faute, plutôt que comme une simulation ?



Le commentateur lui-même a d'abord semblé surpris par la décision. "Il a pris sa décision et il accorde le penalty. Le défenseur ne fait vraiment pas grand-chose, si vous voulez mon avis." Jugez-en vous-mêmes à partir des images diffusées par DAZN.