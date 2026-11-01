0-9 ! Un ancien entraîneur d'Anderlecht signe la plus large victoire de sa carrière

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Photo: © Photonews

Le FC Twente a frappé très fort dimanche après-midi en Eredivisie. Les Tukkers ont inscrit pas moins de neuf buts sur le terrain d'Excelsior et sont rentrés à Enschede avec une spectaculaire victoire 0-9. Wout Weghorst a été le grand homme du match avec quatre réalisations.

La rencontre a basculé très tôt. Après seulement six minutes, Nesto Groen a reçu un carton rouge direct pour une intervention dangereuse sur Robin Pröpper. En supériorité numérique, Twente a flairé le bon coup et la situation est rapidement devenue très douloureuse pour l'équipe locale.

Weghorst signe un triplé parfait

Weghorst a ouvert le score après douze minutes, avant de déclencher un véritable festival de buts. Thomas van den Belt a inscrit le 0-2, puis l'attaquant a encore frappé à deux reprises. Daan Rots a même porté le score à 0-5 avant la pause.

Pour Weghorst, ce fut un après-midi historique. Ses trois buts avant la mi-temps ont constitué le premier triplé de sa carrière en Eredivisie. Il s'agissait en outre d'un hattrick parfait : il a marqué de la tête, du pied gauche et du pied droit.

Pas de pitié après la pause

Ceux qui pensaient que Twente allait lever le pied après la pause en ont été pour leurs frais. Le Belge Jordy Bawuah a inscrit le sixième but, avant que Weghorst ne propulse son quatrième de l'après-midi au fond des filets sur penalty.

Ramiz Zerrouki a lui aussi transformé un penalty. Rots a finalement parachevé le 0-9 avec son deuxième but. Les supporters de Twente ayant fait le déplacement ont même commencé à réclamer une dixième réalisation, mais elle n'est jamais arrivée.

John Van den Brom continue à s'amuser

Outre Weghorst, Sondre Ørjasæter a également joué un rôle marquant. Le Norvégien a délivré pas moins de cinq passes décisives et a été impliqué presque constamment dans la démonstration offensive des visiteurs.

Pour Twente, cette victoire fleuve constitue un nouveau signal fort après le succès 0-2 sur le terrain de l'AZ la semaine dernière. L'équipe de John van den Brom reste ainsi solidement au contact du sommet du football néerlandais et recevra l'Ajax la semaine prochaine. Pour l'Excelsior, en revanche, l'après-midi à oublier au plus vite.

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