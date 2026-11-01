Anderlecht a infligé "un électrochoc" à Westerlo : "Je suis très en colère"

Westerlo a subi "un électrochoc" avec les quatre buts encaissés sur la pelouse du Sporting d'Anderlecht, selon les mots de son gardien Andreas Jungdal. Les Mauves ont su saisir leurs opportunités pour faire mal, contrairement aux Campinois. Une différence d'efficacité qui s'est clairement reflétée au marquoir, samedi soir.

C'était la soupe à la grimace du côté d'Andreas Jungdal, le gardien de Westerlo, après la lourde défaite concédée au Sporting d'Anderlecht ce samedi soir.

"C’est la première défaite depuis longtemps et je suis très en colère contre la manière dont elle s’est produite. Nous ne devons pas chercher d’excuses et nous devons tous nous remettre en question", a-t-il déclaré.

Comme le mentionnait son entraîneur Issame Charaï, Anderlecht n'a pourtant pas étouffé Westerlo dans son camp et a laissé des opportunités. Les Campinois ne les ont pas saisies.

Anderlecht a infligé "un électrochoc" à Westerlo

"C'est aussi une question de mentalité. En tant qu'équipe, nous devons gagner en maturité. Jouer avec plus de hargne, plus de malice et surtout, être plus efficaces devant le but."

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Un sacré contraste, puisque dans le camp d'en face, Anderlecht a su saisir chaque occasion pour faire mal à son adversaire. "Anderlecht a su exploiter nos erreurs. C'est un véritable électrochoc", a conclu Andreas Jungdal, déçu.