Arnaud Bodart et son club en pleine tourmente

Arnaud Bodart traverse une période mouvementée au Havre. Vendredi soir, l'ancien gardien du Standard a encaissé cinq buts face au Paris Saint-Germain (1-5). Le lendemain, le club normand a connu de nouveaux bouleversements en interne : l'entraîneur Didier Digard a été mis à pied, tandis que le président Jean-Michel Roussier a annoncé son départ.

Pour Arnaud Bodart, le match face au PSG devait marquer une étape importante. Le gardien belge a été titularisé pour la première fois sous les couleurs du Havre, mais n'a pu empêcher la lourde défaite de son équipe (1-5). Une première particulièrement difficile pour le portier de 27 ans.

Le Havre prend des mesures radicales

Ce revers face au PSG constitue un nouveau coup dur pour Le Havre. Le club normand occupe la dernière place de Ligue 1, avec seulement deux points récoltés en neuf rencontres. Une situation qui a poussé son propriétaire américain, Blue Crow Sports Group, à intervenir.

Samedi, Le Havre a officiellement annoncé la mise à pied provisoire de Didier Digard, dans l'attente de nouvelles décisions. Une décision surprenante, alors que le technicien français avait prolongé son contrat l'été dernier, après avoir réussi à maintenir le club en Ligue 1 lors des deux dernières saisons.

Le président s'en va aussi

Les changements ne s'arrêtent toutefois pas là. Le président Jean-Michel Roussier a lui aussi présenté sa démission. Celle-ci devrait être officiellement entérinée le 5 novembre. Des divergences au sujet de l'avenir de Didier Digard auraient notamment précipité ce changement à la tête du club.

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Cette situation signifie qu'Arnaud Bodart devra prochainement évoluer sous les ordres d'un nouvel entraîneur. Jaïr Karam, actuel directeur du centre de formation, assurera provisoirement la gestion de l'équipe première à partir du lundi 2 novembre. L'ancien gardien du Standard devra désormais convaincre ce nouveau staff pour espérer conserver sa place dans les buts havrais.