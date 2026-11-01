"C'est très triste" : des retrouvailles avec Charleroi dans un contexte particulier pour Edward Still

Demain soir, La Louvière se rendra à Charleroi pour un choc wallon toujours très attendu. Les circonstances seront forcément particulières, que ce soit pour Edward Still face à son ancien club, ou pour les joueurs avec cette absence de public.

C'était il y a maintenant cinq ans : Charleroi faisait parler en lançant Edward Still dans le grand bain avec cette première casquette de T1 à 31 ans. Ce soir, il retrouve les Zèbres pour la troisième fois (deux défaites jusqu'ici).

Mais le sentiment reste le même. "C'est un souvenir fantastique, c'était une première pour moi. J'ai toujours cette gratitude, cette reconnaissance", explique-t-il en conférence de presse, cité par SudInfo.

Comme lui, d'autres anciens de Charleroi ont garni les rangs louviérois, et réciproquement. De quoi rendre le match de demain encore un peu plus particulier. "Ce ne sont que trois points, mais il y a une signification, une symbolique : c'est le genre de match qui compte un peu plus que les autres".

La RAAL veut signer une troisième victoire consécutive

Un match qui se tiendra malheureusement à huis clos. "Je suis triste pour le spectateur neutre, pour les supporters. On ne peut pas partager ce qu'on fait, alors que c'est l'une des beautés de notre sport. C'est très triste de voir autant de huis clos en Belgique".



Le Mambourg sera bien calme. "Ça va être la même chose pour les deux équipes. L'adrénaline est différente. Faire semblant serait malhonnête. On a discuté pour que cette situation soit à notre avantage".