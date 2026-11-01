D1 FFA : Meux, Tubize et l'Union s'imposent dans la douleur, Rochefort accroché par le dernier du classement

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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D1 FFA : Meux, Tubize et l'Union s'imposent dans la douleur, Rochefort accroché par le dernier du classement

Samedi soir, Meux a pris la tête de la D1 FFA grâce à sa victoire contre le Sporting Charleroi U23. Rochefort a perdu des points à Flénu.

Samedi soir, cinq matchs se sont disputés en D1 FFA, avec quatre victoires et un partage. Meux a battu les U23 de Charleroi 3-2, Tubize-Braine s'est imposé contre Onhaye 2-1, l'Olympic Charleroi a dominé Habay 1-0 et l'Union U23 a pris le dessus sur Mons 4-3. Rochefort a partagé à Flénu sur le score de 1-1.

L'Union U23 s'impose 4-3

À Bruxelles, Mons menait 0-2 après 25 minutes grâce à Zakaria Nadrani et Mayron De Almeida. Youssef Hamoutahar a réduit l'écart à la 31e, puis Jordan Rolly Botaka a égalisé à la 57e. Six minutes plus tard, De Almeida a redonné l'avantage aux Montois. Sekou Abrahame Keita a remis les deux équipes à égalité à la 74e, et l'Union a arraché la victoire à la 86e.

Meux 3-2

Meux a aussi dû renverser la situation face aux U23 de Charleroi. Victor Letecheur avait ouvert le score pour les locaux, mais Yoan Djongambo Apo et Thomas Léon Lutte ont donné l'avantage aux Carolos à la 23e et 34e minutes. Ethan Adam a égalisé à la 71e, puis Meux a inscrit le but de la victoire quatre minutes plus tard.

Tubize-Braine 2-1

Tubize-Braine s'est imposé après avoir été mené par Onhaye. Léopold Granville avait ouvert la marque pour les visiteurs, mais Franck Vaast a égalisé à la 44e. Nicolas Antoine Rajsel a inscrit le 2-1 à la 57e. L'Olympic Charleroi a battu Habay grâce à un but de Soulaimane Berradi dans le temps additionnel de la première période.

Rochefort cale


Rochefort est le seul club du haut de tableau à avoir perdu des points samedi soir. En déplacement à Flénu, les Rochefortois ont ouvert le score à la 6e minute grâce à Axel Lauwerensens. Matheo Vroman a égalisé à la 40e. Ce partage permet à Meux de prendre la tête avec 22 points, devant Rochefort et l'Union, qui comptent 21 unités. Tubize-Braine suit avec 20 points.

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Tubize-Braine Tubize-Braine 2-1 Onhaye Onhaye
Meux Meux 3-2 Charleroi Charleroi
F.C. Flénu F.C. Flénu 1-1 Rochefort Rochefort
SL16 FC SL16 FC 15:00 RWDM Brussels RWDM Brussels

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