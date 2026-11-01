D'abord plombé par un ancien défenseur maison, le SL 16 accroche le RWDM à Sclessin !

En clôture de cette onzième journée de D1 FFA, le SL 16 recevait le RWDM à Sclessin. Les deux équipes se sont quittées sur un partage (1-1).

Avec le partage de Rochefort contre Flénu et la défaite de Mons chez les U23 de l'Union Saint-Gilloise, le RWDM pouvait faire une bonne opération en cas de victoire face au SL 16.

Pour cette rencontre face à son ancienne équipe, finalement disputée avec des supporters, Sébastien Grandjean a notamment aligné un autre ancien de la maison, Noah Dodeigne (Ilyes Ziani, lui aussi passé par le SL 16 est par contre à l'infirmerie pour un bon bout de temps). En face, Antoine Mazure est également retenu à l'infirmerie.

Le SL 16 répond à l'ouverture du score visiteuse

Le RWDM a commencé fort, et c'est un centre de...Noah Dodeigne qui a fait mouche. Son ballon a pris la défense liégeoise à défaut, permettant à Tom Moore de faire 0-1 après seulement neuf minutes de jeu. C'est également le score au repos.

Mais à force de ne pas faire le break, les Molenbeekois s'exposaient à une égalisation de leurs hôtes. Et c'est précisément ce qui s'est produit à 20 minutes de la fin, avec le but du 1-1 inscrit par le jeune défenseur central Ange-Gabriel Kokora.





Les deux équipes se quittent donc dos à dos : le RWDM revient à hauteur de Tubize-Braine mais reste à deux points de Meux, leader de D1 FFA. De son côté, le SL 16 reste huitième mais prend un point d'avance sur les U23 du Sporting Charleroi, leurs bourreaux du week-end dernier.