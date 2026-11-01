Deux penaltys arrêtés en dix minutes : le braquage du week-end au Stayen

Toujours coincés en bas de classement, Louvain et Westerlo ont disputé un match riche en rebondissements au Stayen. Un match qui a fini par sourire à OHL, victorieux sur le score de 1-2.

Louvain a bien commencé sa rencontre, avec deux premières frappes dangereuses signées Robin Mirisola et Siebe Schrijvers. Mais c'est ensuite Saint-Trond qui a mis la pression devant son public.

Les Canaris ont d'ailleurs forcé un penalty pour une faute d'Ewoud Pletinckx après 20 minutes. Mais Ilias Sebaoui n'a pas converti l'essai, voyant son ballon être détourné par Dani Van den Heuvel.

Van den Heuvel sort le grand jeu

Nouveau penalty pour les Trudonnaires à la demi-heure, cette fois pour une intervention en retard de William Balikwisha sur Abdoulaye Sissako...et encore un arrêt de Van den Heuvel ! Cette fois, le dernier rempart de Louvain s'est interposé devant Nathanaël Mbuku. 0-0 au repos, grâce à deux nouvelles interventions de Van den Heuvel pour conclure.

🫵 | Le STVV obtient DEUX penalties, mais Dani van den Heuvel les arrête TOUS LES DEUX ! 🧤😮‍💨 #STVOHL https://t.co/bMcUYInx1n — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) November 1, 2026

Frustré au possible, Saint-Trond s'est toutefois libéré dès la reprise. Malheureux des onze mètres, Mbuku a pris sa revanche avec un ballon en pleine lucarne (46e, 1-0). Le Stayen a toutefois une nouvelle fois déchanté puisque peu de temps après, Louvain a rétabli l'égalité sur un corner dévié par Mirisola (53e, 1-1).





Louvain a plié, mais n'a pas rompu

La deuxième mi-temps s'est alors jouée sur le fil, tant tactiquement que dans les duels. Et de ce chaos organisé, c'est OHL qui a émergé ! Davis Opoku s'est mué en héros de la fin de rencontre en profitant des espaces laissés pour partir en contre et faire 1-2 à dix minutes de la fin.

Malgré ses derniers assauts, Saint-Trond ne reviendra pas : Louvain signe sa deuxième victoire de la saison et prend un point d'avance sur son adversaire du soir.