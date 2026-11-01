"Franchement, quel joueur" : Diego Moreira met la presse italienne à ses pieds après son premier derby

Diego Moreira a été l'homme du match du derby entre l'AC Milan et l'Inter. Le Diable Rouge a inscrit un but et délivré deux passes décisives. Sa performance a fait réagir la presse italienne.

Pour son premier derby milanais, Diego Moreira a fait très mal à l'Inter. De retour dans le onze de départ, le Diable Rouge a délivré deux passes décisives en dix minutes avant de marquer sur un superbe coup franc du gauche avant la pause. Élu homme du match, il a beaucoup contribué à la victoire de l'AC Milan. Et sa prestation a séduit la presse italienne. Il a profité de cette occasion pour montrer toute l'étendue de son talent.

La Gazzetta dello Sport sous le charme

La Gazzetta dello Sport lui a consacré un titre parlant. "On appelle ça un derby, mais ça ressemble plutôt à du Moreira". Le quotidien italien lui a attribué la note de 8/10 et ne tarit pas d'éloges sur sa prestation. "Franchement, quel joueur !", peut-on lire dans ses colonnes. Le journal a apprécié son activité sur le terrain, y compris lorsqu'il fallait défendre en deuxième période.

Meilleur que Rafael Leão ?

La comparaison avec Rafael Leão n'a pas tardé à arriver. La Gazzetta met en avant les efforts de Moreira pour poursuivre ses adversaires, là où Leão avait parfois tendance à moins se dépenser. Le quotidien s'attarde sur un détail plus personnel. La citation biblique inscrite sur les protège-tibias du Belge. "Tout est possible à celui qui croit". Une devise qui lui a réussi pour son premier derby. Son pied gauche a fait des dégâts, mais son engagement défensif a retenu l'attention

Moreira s'est aussi fait remarquer par son geste adressé aux tribunes. Alors que San Siro était en ébullition, il a demandé aux supporters de se calmer. Une scène qui a amusé la presse italienne. La Gazzetta estime que les 50 millions d'euros dépensés pour son transfert ressemblent de plus en plus à une bonne affaire pour l'AC Milan.

L'un des meilleurs joueurs pour Corriere dello Sport

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Du côté du Corriere dello Sport, le Belge figure parmi les principaux artisans de la victoire. Le journal met en avant le trio formé par Pulisic, Rabiot et Moreira, décisif face à l'Inter de Cristian Chivu. Ruben Amorim remporte son premier derby milanais, mais c'est bien Moreira qui a attiré une grande partie de l'attention. Une soirée qui pourrait peser dans les prochains choix de son entraîneur