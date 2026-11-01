"Il a été solide" : Mike Penders remonte la pente après son erreur face à Tottenham

Mike Penders a rassuré après son erreur contre Tottenham. Face à Manchester United, le gardien de Chelsea a réussi un arrêt spectaculaire salué en Angleterre.

Une semaine après son erreur contre Tottenham, Mike Penders retrouvait les cages de Chelsea samedi face à Manchester United. Le Diable Rouge, qui profite de l'absence d'Emiliano Martinez pour obtenir du temps de jeu, a gardé ses filets inviolés. Les Blues se sont imposés 2-0 avec un arrêt décisif de leur gardien de 21 ans en fin de rencontre.

Mike Penders décisif dans les dernières secondes

C'est dans le temps additionnel que Penders a dû sortir le grand jeu. Bryan Mbeumo a décoché une frappe puissante qui prenait la direction du but. Le gardien belge est parvenu à dévier le ballon sur la barre transversale. Le ballon a rebondi sur la ligne, sans entrer.

Pour la BBC, la prestation de Mike Penders mérite un 7/10. "Le gardien belge reste sous pression après son erreur contre Tottenham la semaine dernière, mais il a été solide cette fois et a réalisé plusieurs arrêts sans difficulté", écrit le média.

The Standard lui a aussi donné un 7/10. "Il a réalisé quelques arrêts importants, même si les tirs de United n'étaient pas très dangereux... jusqu'à la superbe frappe de Bryan Mbeumo, qu'il a brillamment détournée sur la barre dans le temps additionnel", souligne le quotidien britannique.

Plus difficile pour Senne Lammens

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Senne Lammens a eu plus de travail dans les cages de Manchester United. Le Belge a réalisé sept arrêts, contre trois pour Mike Penders, mais n'a pas pu éviter la défaite 2-0. Son compatriote a terminé la rencontre avec un clean sheet.