"Il nous enlève deux grosses occasions" : Genk en veut à l'arbitre Lothar D'Hondt

Muzamel Rahmat Kevin Vanbuggenhout
Muzamel Rahmat et Kevin Vanbuggenhout
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"Il nous enlève deux grosses occasions" : Genk en veut à l'arbitre Lothar D'Hondt
Photo: © Photonews

La frustration était palpable samedi soir dans les rangs du KRC Genk. En déplacement à Malines, les Limbourgeois espéraient repartir avec un autre résultat. Genk n'a pas affiché son meilleur visage et a laissé filer plusieurs occasions. Certaines décisions arbitrales ont alimenté la frustration des visiteurs.

Genk n'a pas été autorisé à tirer son corner à la fin de la première mi-temps. En fin de match, plusieurs joueurs de Genk ont réagi avec stupéfaction lorsque le corner ne leur a pas été accordé. En conférence de presse après la rencontre, Jess Thorup a été interrogé sur le mécontentement envers l'arbitre.

L'entraîneur cherchait ses mots, mais s'est abstenu de critiquer l'arbitrage. "Euh, non, je ne vais pas mettre cela là-dessus. Je ne vais rien dire sur l'arbitre. Vous avez vu ce qui s'est passé sur le terrain. Je dirai que je comprends que les joueurs étaient un peu frustrés".

La frustration vient aussi du résultat

Jeppe Erenbjerg a reconnu cette frustration, sans s'attarder sur certains cartons jaunes (six joueurs de Genk ont été avertis) ou les fautes sifflées. "Nous sommes frustrés parce que nous voulions gagner et que nous ne l'avons pas fait." Matte Smets, lui, s'est montré plus direct et a fait part de son mécontentement envers l'arbitre. "Je ne pense pas avoir été le seul."

Le défenseur a expliqué quelles phases lui avaient posé problème. "On nous a en tout cas retiré deux corners. Nous avons obtenu un corner à la fin de la première mi-temps et il siffle la mi-temps. Je pense que nous étions les plus dangereux sur les corners. Je trouve qu'il nous enlève deux grosses occasions. Il a sifflé des fautes contre nous que je ne trouvais pas justifiées".

D'Hondt critiqué des deux côtés

Lire aussi… Le KRC Genk trébuche à Malines et laisse le top 4 à bonne distance !
Qualifier des corners non accordés de grosses occasions est un peu exagéré, une réaction accentuée par la frustration liée au résultat. Quoi qu'il en soit, Lothar D’Hondt n'a fait l'unanimité dans aucun des deux camps.

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