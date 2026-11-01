Issame Charaï : "J'ai vu Anderlecht reculer, j'aurais préféré qu'ils prennent des initiatives"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Issame Charaï : "J'ai vu Anderlecht reculer, j'aurais préféré qu'ils prennent des initiatives"
Photo: © photonews
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Issame Charaï a regretté le manque d'occasions créées par ses joueurs, mais aussi... le manque d'initiative du Sporting d'Anderlecht samedi soir au Lotto Park. Les Campinois ont toutefois subi la loi des Mauves et ont encaissé quatre buts.

Les regrets étaient nombreux dans le chef d'Issame Charaï après la lourde défaite concédée par Westerlo sur la pelouse du Sporting d'Anderlecht, samedi soir (4-1).

"J’aurais préféré qu’Anderlecht prenne davantage d’initiative. Nous sommes une équipe qui sait bien jouer sous pression. Or, j’ai vu un adversaire qui reculait et jouait en marquage individuel, même lorsque notre gardien avait le ballon. Cela montre aussi le respect qu’on nous témoigne", a-t-il déclaré en conférence de presse.

Issame Charaï déçu après Anderlecht - Westerlo

Le T1 campinois a déploré le manque d'occasions créées par ses joueurs contre une équipe d'Anderlecht qui ne se montrait pourtant pas aussi étouffante.

"L'occasion où Sakamoto oublie Bassette aurait pu être un tournant du match. Mais il faut aussi reconnaître que nous avons manqué d'efficacité. Par moments, notre jeu était trop brouillon."

Lire aussi… La froide réaction de Vitor Bruno à Anderlecht : "Si les gens disent du mal de moi..."
Malgré cette défaite, Westerlo reste dans la colonne de gauche, à la septième place, mais compte désormais cinq points de retard sur Anderlecht, cinquième, qui met la pression sur Charleroi et, dans une moindre mesure, La Gantoise, qui jouent ce dimanche.

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