"J'ai pété un câble" : comment un ancien grand espoir belge a fini en prison pour une usurpation d'identité

Scott Crabbé, journaliste football
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"J'ai pété un câble" : comment un ancien grand espoir belge a fini en prison pour une usurpation d'identité
Photo: © Photonews

Ancien immense espoir du football belge, Ibrahim Maaroufi prend aujourd'hui pas mal de recul sur sa carrière, plus sinueuse qu'annoncé. Si certains de ses choix l'ont conduit dans des situations difficiles, d'autres coups du sort ne l'ont pas aidé.

Parti d'Anderlecht pour le PSV quand il avait 11 ans, transféré à l'Inter six ans plus tard, directement incorporé au noyau A champion d'Italie, Ibrahim Maaroufi a vécu son début de carrière comme dans un rêve. C'était en 2006, avant que le football ne lui réserve d'autres voies.

Un nombre incalculable de clubs en Belgique et à l'étranger, des galères qui ont forgé son caractère : l'ancien Diablotin a tout vécu. Jusqu'à une usurpation d'identité qui permet à un groupe terroriste devenu tristement célèbre de se couvrir.

En 2016, le terroriste Khalid El Bakraoui, qui s’est fait exploser dans le métro à la station Maelbeek, utilise son nom pour pouvoir louer un appartement à Charleroi et héberger le commando du 13 novembre.

Un nom lié au terrorisme

Les conséquences de cette usurpation d'identité ont été très dures à vivre. "Ça a été vraiment un choc. À part les enquêteurs, certains ont cru que je faisais vraiment partie d’un groupe terroriste. Je peux comprendre", se souvient-il pour So Foot.

Maaroufi sait que le contexte ne joue pas en sa faveur : "À Bruxelles, on ne va pas se mentir, on a connu des gens partis en Syrie. Je ne les ai jamais côtoyés de ma vie. Et même s’ils venaient vers moi, c’était bonjour, au revoir, car tu sais qu’ils ont des idées louches".

Malgré sa coopération immédiate, la justice finit toujours par le rattraper à un moment. "Je me suis directement présenté au commissariat à Bruxelles. Il n’y avait rien dans leurs fichiers. Deux jours après, je suis parti aux Pays-Bas avec un ami. À la frontière, on s’est fait contrôler : 'Vous êtes en état d’arrestation pour terrorisme' ".

De quoi devenir parano

"Au commissariat de l’aéroport d’Eindhoven, ils m’ont lancé : 'Dis-nous tout. Sinon tu vas prendre dix ans. » Là, j’ai eu un peu peur. J’ai même fini en cellule", rembobine-t-il.

Le cauchemar commence à tourner en boucle : "Les agents ont fini par appeler la Belgique… Ça a été la même chose à l’aéroport de Bruxelles, un peu plus tard. J’ai vu écrit en rouge sur leur écran : 'Soit Ibrahim Maaroufi soit Khalid El Bakraoui'. Je me suis fait arrêter en Italie aussi. Pendant longtemps, j’ai pété un câble. Encore maintenant, parfois, j’y pense. Tu deviens parano".

Aujourd'hui, Ibrahim Maaroufi est heureusement sorti de tout ça. Jusqu'il y a peu, il était même l'entraîneur des U16 d'OHL. Mais il a finalement arrêté pour épargner à sa famille les longs allers-retours jusque Louvain.
 

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