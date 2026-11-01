"J'aurais honte, vraiment" : un club de Pro League fortement critiqué malgré 100 millions d'euros investis

Lommel a décroché sa montée en première division la saison dernière. Mais pour Stijn Stijnen, le club limbourgeois aurait dû rejoindre l'élite bien plus tôt. Le City Football Group a investi 23 millions d'euros supplémentaires dans le club.

"Je voudrais dire quelque chose sur Lommel. Ils ont fait un travail lamentable. Cent millions d'euros ont été injectés en cinq saisons, malgré une promotion. J'aurais honte, vraiment", a sévèrement déclaré Stijn Stijnen dans Ongefilterd.



"Je peux estimer les budgets avec lesquels certaines équipes doivent travailler en Challenger Pro League, et les moyens dont eux ont disposé. Et maintenant, une nouvelle injection de capital de 23 millions d'euros... Quand on voit ce qu'ils ont fait avec ces 100 millions d'euros".

Lommel a réalisé un très travail mauvais

"C'est un travail lamentable. Ce sont des montants qui permettent de viser le top 6. Avec ça, on ne peut pas rester plus d'une saison en Challenger Pro League, et c'est ce qu'ils ont fait. Lommel est un club de haut niveau, regardez les installations qu'il possède. Un travail sportif lamentable".



"Ils ont commencé il y a cinq saisons. Vincent Kompany, alors entraîneur d'Anderlecht, avait déclaré qu'ils deviendraient le principal concurrent d'Anderlecht très rapidement. Selon lui, cela ne devait pas prendre longtemps".

Lommel a dépensé 100 millions d'euros en cinq ans, mais n'en tire pas grand-chose selon Stijn Stijnen

"Ils y ont mis cent millions d'euros. À ce jour, ils ne sont pas un concurrent d'Anderlecht, hein. Cette saison non plus, ce n'est pas exceptionnel. Si, avec un tel budget, tu n'en tires que ça, tu dois oser admettre que tu en tires très peu."



"Vous vous rendez compte de ce que représentent 25 millions d'euros ? Vous connaissez les budgets des clubs de Jupiler Pro League ? C'est beaucoup d'argent. Et une enveloppe totale de 100 millions d'euros sur cinq ans, c'est vraiment énormément d'argent. Un travail dramatique."