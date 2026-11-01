La froide réaction de Vitor Bruno à Anderlecht : "Si les gens disent du mal de moi..."

Loïc Woos Johan Walckiers
Loïc Woos et Johan Walckiers depuis Anderlecht
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La froide réaction de Vitor Bruno à Anderlecht : "Si les gens disent du mal de moi..."
Photo: © Photonews

Anderlecht a signé une convaincante victoire (4-1) face à Westerlo, mais Vitor Bruno n'a pas vraiment laissé transparaître sa satisfaction au coup de sifflet final. Interrogé sur l'impact des critiques dont il fait régulièrement l'objet, l'entraîneur a observé un long silence avant de répondre. Son message était limpide : il refuse de se laisser influencer, que ce soit par les compliments ou les critiques.

Le CEO Kenneth Bornauw et le propriétaire Marc Coucke ne l'avaient pourtant pas épargné. "Si je devais me préoccuper systématiquement de tous ceux qui me critiquent, ou me sentir pousser des ailes dès que quelqu'un me complimente, je ferais fausse route. Je sais qui je suis et quelles sont mes valeurs", a réagi Bruno.

"Je suis heureux pour les joueurs, car ils ont beaucoup travaillé. Les commentaires positifs ne me donnent pas le sentiment d'être exceptionnel, tout comme les critiques négatives ne me font pas me sentir diminué."

Les critiques sur ses rotations restent un sujet sensible

L'un des principaux reproches adressés à Bruno concerne les nombreux changements qu'il opère dans son onze de départ. Interrogé sur son intention de poursuivre dans cette voie, alors que Salzbourg et le Club de Bruges attendent Anderlecht la semaine prochaine, l'entraîneur n'a pas livré beaucoup d'indices sur ses futurs choix. "Je verrai qui s'entraîne bien lundi et mardi. C'est la seule chose à laquelle je pense pour le moment."

Les critiques formulées par le CEO d'Anderlecht ont également été abordées. Kenneth Bornauw avait notamment estimé que Bruno se compliquait la tâche en multipliant les rotations. Interrogé sur l'éventuel impact de cette déclaration sur sa manière de travailler, l'entraîneur a préféré ne pas s'étendre.

Lire aussi… 🎥 De Chelsea au Lotto Park en quelques heures : Anderlecht a reçu deux visiteurs de marque
"C'est une opinion que je respecte, mais je ne vais pas réagir à cela", a-t-il simplement répondu, avant d'évoquer un conseil que ses parents lui ont toujours donné : "Mes parents m'ont toujours dit que je ne devais pas m'en préoccuper."

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