La presse anglaise et son entraîneur sont unanimes : Roméo Lavia s'installe comme l'homme fort de Chelsea

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
| Commentaire
La presse anglaise et son entraîneur sont unanimes : Roméo Lavia s'installe comme l'homme fort de Chelsea

Roméo Lavia a réalisé une grosse prestation samedi face à Manchester United. Le milieu de terrain de Chelsea a reçu de nombreux compliments de la presse.

Roméo Lavia était sur tous les fronts samedi. Dans l'après-midi, le Diable Rouge a été l'un des meilleurs joueurs de Chelsea lors de la victoire face à Manchester United 2-0. Le milieu de terrain a été à l'origine du premier but, inscrit par Morgan Rogers. Une prestation qui lui a valu énormément de compliments en Angleterre.

Deux notes de 8/10

Metro UK lui a donné la note de 8/10. "Excellent avec et sans ballon au cœur du milieu de Chelsea, il a remporté le duel décisif qui a permis à Morgan Rogers de filer vers le but pour ouvrir le score". Le média a apprécié son influence dans l'entrejeu.

Même note de 8/10 pour The Standard, qui l'a désigné homme du match. "Le meilleur joueur de Chelsea. Il a fourni un énorme travail au milieu du terrain et son interception a permis aux Blues d'ouvrir le score". Deux évaluations qui montrent à quel point le Belge a pesé dans la victoire de Chelsea.

L'homme fort de Xabi Alonso

Xabi Alonso a lui aussi salué la prestation du Belge après le match. "Pour un milieu de terrain, c'était une prestation de très haut niveau. Il a fait énormément de choses correctement et pris de nombreuses bonnes décisions. Il a été dynamique et combatif", a déclaré l'entraîneur de Chelsea.

Quelques heures après le coup de sifflet final, Lavia était à Bruxelles. Direction le Lotto Park, où Anderlecht recevait Westerlo. Anderlecht a offert un beau spectacle en s'imposant 4-1.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Manchester United
Chelsea
Roméo Lavia

Plus de news

🎥 Retour gagnant : Roméo Lavia lance Chelsea avec un assist remarqué

🎥 Retour gagnant : Roméo Lavia lance Chelsea avec un assist remarqué

16:00
🎥 De Chelsea au Lotto Park en quelques heures : Anderlecht a reçu deux visiteurs de marque

🎥 De Chelsea au Lotto Park en quelques heures : Anderlecht a reçu deux visiteurs de marque

09:20
"Franchement, quel joueur" : Diego Moreira met la presse italienne à ses pieds après son premier derby

"Franchement, quel joueur" : Diego Moreira met la presse italienne à ses pieds après son premier derby

09:00
"Mon rôle est de faire changer les avis" : Mario Stroeykens répond aux critiques et donne tort à Sibierski

"Mon rôle est de faire changer les avis" : Mario Stroeykens répond aux critiques et donne tort à Sibierski

08:40
🎥 "L'un des arrêts de la saison" : Mike Penders sort le grand jeu avec Chelsea

🎥 "L'un des arrêts de la saison" : Mike Penders sort le grand jeu avec Chelsea

17:20
Pourquoi Onia-Seke, 17 ans, est le seul jeune qui va percer cette saison à Anderlecht

Pourquoi Onia-Seke, 17 ans, est le seul jeune qui va percer cette saison à Anderlecht

08:20
"C'est très triste" : des retrouvailles avec Charleroi dans un contexte particulier pour Edward Still

"C'est très triste" : des retrouvailles avec Charleroi dans un contexte particulier pour Edward Still

08:00
🎥 Tielemans rétrogradé par son entraîneur, Lammens frustré : le cauchemar continue pour United

🎥 Tielemans rétrogradé par son entraîneur, Lammens frustré : le cauchemar continue pour United

16:20
"J'ai pété un câble" : comment un ancien grand espoir belge a fini en prison pour une usurpation d'identité

"J'ai pété un câble" : comment un ancien grand espoir belge a fini en prison pour une usurpation d'identité

07:00
Stijn Stijnen et Luc Nilis s'en prennent à un journaliste flamand après une blague de mauvais goût

Stijn Stijnen et Luc Nilis s'en prennent à un journaliste flamand après une blague de mauvais goût

06:00
Un "ket" en feu, une recrue qui trouve ses marques : les cotes d'Anderlecht face à Westerlo

Un "ket" en feu, une recrue qui trouve ses marques : les cotes d'Anderlecht face à Westerlo

23:10
Anderlecht fait craquer Westerlo en quelques minutes et se remet la tête à l'endroit

Anderlecht fait craquer Westerlo en quelques minutes et se remet la tête à l'endroit

22:45
Même à 10 contre 11, l'Union s'en sort sur la pelouse de Beveren

Même à 10 contre 11, l'Union s'en sort sur la pelouse de Beveren

22:41
3
Football Meets Data prédit le classement final de la Ligue des champions : voici où se situe le Club Bruges

Football Meets Data prédit le classement final de la Ligue des champions : voici où se situe le Club Bruges

22:20
🎥 Deux assists et un coup-franc splendide : Diego Moreira est en feu face à l'Inter Milan !

🎥 Deux assists et un coup-franc splendide : Diego Moreira est en feu face à l'Inter Milan !

22:00
Vincent Euvrard tente timidement de défendre le Standard : "Nous méritions mieux"

Vincent Euvrard tente timidement de défendre le Standard : "Nous méritions mieux"

21:42
4
La soirée de cauchemar d'Arnaud Bodart aura été fatale à son coach

La soirée de cauchemar d'Arnaud Bodart aura été fatale à son coach

21:20
Il fête mal son Ballon d'Or : penalty raté pour Harry Kane et points perdus pour le Bayern

Il fête mal son Ballon d'Or : penalty raté pour Harry Kane et points perdus pour le Bayern

20:59
Lukaku à l'assist... mais Fenerbahçe battu à la maison pour la première de Dirk Kuyt !

Lukaku à l'assist... mais Fenerbahçe battu à la maison pour la première de Dirk Kuyt !

20:40
Le Standard évite le ridicule complet à domicile face à Courtrai, mais perd (encore) des points précieux

Le Standard évite le ridicule complet à domicile face à Courtrai, mais perd (encore) des points précieux

20:14
1
Énorme inquiétude à La Gantoise : la blessure qui pourrait tout changer

Énorme inquiétude à La Gantoise : la blessure qui pourrait tout changer

20:00
Le match entre le Standard et le KV Courtrai a dû être interrompu en raison d'un malaise

Le match entre le Standard et le KV Courtrai a dû être interrompu en raison d'un malaise

19:37
Le KRC Genk trébuche à Malines et laisse le top 4 à bonne distance !

Le KRC Genk trébuche à Malines et laisse le top 4 à bonne distance !

19:23
Les Francs Borains, très vite à 10 contre 11, n'ont rien pu faire face au Beerschot

Les Francs Borains, très vite à 10 contre 11, n'ont rien pu faire face au Beerschot

19:00
Un ancien entraîneur belge chevronné pas rassuré pour Kompany : "Cela ne me paraît pas très sain"

Un ancien entraîneur belge chevronné pas rassuré pour Kompany : "Cela ne me paraît pas très sain"

18:40
"Il est parti à la pêche" : la presse française pas tendre avec Arnaud Bodart

"Il est parti à la pêche" : la presse française pas tendre avec Arnaud Bodart

18:20
Arthur Theate concède un penalty mais Bologne bat le Monza de Cyril Ngonge

Arthur Theate concède un penalty mais Bologne bat le Monza de Cyril Ngonge

17:57
Transfert imminent : Genk va (déjà) boucler sa première arrivée hivernale

Transfert imminent : Genk va (déjà) boucler sa première arrivée hivernale

17:40
Un entraîneur de Pro League monte au créneau pour Vitor Bruno : "Il faut doser"

Un entraîneur de Pro League monte au créneau pour Vitor Bruno : "Il faut doser"

17:00
Comme on se retrouve : l'Union face au buteur belge qui lui a dit non

Comme on se retrouve : l'Union face au buteur belge qui lui a dit non

16:40
Coup dur pour Bruges : un taulier d'Ivan Leko suspendu contre Anderlecht

Coup dur pour Bruges : un taulier d'Ivan Leko suspendu contre Anderlecht

15:40
1
La rotation de Bruno, symptôme d'un problème bien plus profond ? "Il ne trouve aucun joueur assez bon"

La rotation de Bruno, symptôme d'un problème bien plus profond ? "Il ne trouve aucun joueur assez bon"

15:20
Un club de D1B prend l'eau : "Nous étions absents à tous les niveaux"

Un club de D1B prend l'eau : "Nous étions absents à tous les niveaux"

15:00
La presse argentine annonce que Lionel Messi pourrait changer de club !

La presse argentine annonce que Lionel Messi pourrait changer de club !

14:40
Ce n'était pas prévu : Anderlecht concède un bémol dans le mercato de Sibierski

Ce n'était pas prévu : Anderlecht concède un bémol dans le mercato de Sibierski

14:20
Un ancien adjoint du Standard veut rectifier le tir : "On a montré tout ce qu'il ne fallait pas faire"

Un ancien adjoint du Standard veut rectifier le tir : "On a montré tout ce qu'il ne fallait pas faire"

14:00

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 9
Chelsea Chelsea 2-0 Manchester United Manchester United
Manchester City Manchester City 0-1 Brighton Brighton
Hull City Hull City 2-2 Ipswich Town Ipswich Town
Bournemouth Bournemouth 2-0 Leeds United Leeds United
Brentford Brentford 2-0 Nottingham Forest Nottingham Forest
Coventry City Coventry City 3-1 Sunderland Sunderland
Tottenham Tottenham 2-0 Crystal Palace Crystal Palace
Aston Villa Aston Villa 1-1 Fulham Fulham
Liverpool Liverpool 17:30 Arsenal Arsenal
Newcastle Utd Newcastle Utd 02/11 Everton Everton

Dernières réactions

Union 60 Union 60 a propos de Même à 10 contre 11, l'Union s'en sort sur la pelouse de Beveren Pogi Pogi a propos de Vincent Euvrard tente timidement de défendre le Standard : "Nous méritions mieux" Pogi Pogi a propos de Le Standard évite le ridicule complet à domicile face à Courtrai, mais perd (encore) des points précieux Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Anderlecht peut-il espérer ? Fenerbahçe semble déjà vouloir se débarrasser de Lukaku Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Coup dur pour Bruges : un taulier d'Ivan Leko suspendu contre Anderlecht den strep den strep a propos de Voilà qui ne va pas aider Vitor Bruno : un cadre d'Anderlecht incertain contre Westerlo 051961rouche 051961rouche a propos de Vincent Kompany averti par Vincent Euvrard : "Attention à ce que le métier ne te bouffe pas" Sandirap77 Sandirap77 a propos de Victoire obligatoire pour les Rouches : voici les compositions probables de Standard - Courtrai El Malvario El Malvario a propos de Mika Godts enchaîne avec le PSG, son coach le couvre de louanges Union 60 Union 60 a propos de Un duel extrêmement serré entre Harry Kane et Kylian Mbappé : le Ballon d'Or s'est joué à quelques points Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved