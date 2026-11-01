La presse anglaise et son entraîneur sont unanimes : Roméo Lavia s'installe comme l'homme fort de Chelsea

Roméo Lavia a réalisé une grosse prestation samedi face à Manchester United. Le milieu de terrain de Chelsea a reçu de nombreux compliments de la presse.

Roméo Lavia était sur tous les fronts samedi. Dans l'après-midi, le Diable Rouge a été l'un des meilleurs joueurs de Chelsea lors de la victoire face à Manchester United 2-0. Le milieu de terrain a été à l'origine du premier but, inscrit par Morgan Rogers. Une prestation qui lui a valu énormément de compliments en Angleterre.

Deux notes de 8/10

Metro UK lui a donné la note de 8/10. "Excellent avec et sans ballon au cœur du milieu de Chelsea, il a remporté le duel décisif qui a permis à Morgan Rogers de filer vers le but pour ouvrir le score". Le média a apprécié son influence dans l'entrejeu.

Même note de 8/10 pour The Standard, qui l'a désigné homme du match. "Le meilleur joueur de Chelsea. Il a fourni un énorme travail au milieu du terrain et son interception a permis aux Blues d'ouvrir le score". Deux évaluations qui montrent à quel point le Belge a pesé dans la victoire de Chelsea.

L'homme fort de Xabi Alonso

Xabi Alonso a lui aussi salué la prestation du Belge après le match. "Pour un milieu de terrain, c'était une prestation de très haut niveau. Il a fait énormément de choses correctement et pris de nombreuses bonnes décisions. Il a été dynamique et combatif", a déclaré l'entraîneur de Chelsea.



Quelques heures après le coup de sifflet final, Lavia était à Bruxelles. Direction le Lotto Park, où Anderlecht recevait Westerlo. Anderlecht a offert un beau spectacle en s'imposant 4-1.