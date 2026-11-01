"Laissez Romelu nommer un entraîneur" : Lukaku pour régler les problèmes d'Anderlecht ?

La bête est-elle enfin réveillée ? Anderlecht a impressionné samedi soir face à Westerlo. Mais après plusieurs faux espoirs cette saison, difficile de s'emballer trop vite.

Anderlecht a tout de même de quoi se réjouir. En inscrivant quatre buts face à Westerlo, les Mauves ont mis fin à une statistique peu flatteuse qui les plaçait parmi les mauvais élèves du championnat. Une réponse sur le terrain après les nombreuses critiques reçues avant cette rencontre.

Marc Degryse fait partie des voix les plus critiques. L'ancien joueur d'Anderlecht ne mâche pas ses mots sur les prestations des Mauves ces derniers mois. Et ses reproches vont au-delà de cette saison, puisque le club bruxellois court après un trophée depuis près de dix ans.

Selon Marc Degryse, seul Romelu Lukaku peut sauver Anderlecht

"Sibierski et Bruno ont servi de beaux discours à Verschueren et au CEO Kenneth Bornauw. Mais des gens comme ça, j'en connais beaucoup. Je suis convaincu qu'Anderlecht a une fois de plus emprunté la mauvaise voie. Si vous me demandez : Vítor Bruno et Antoine Sibierski seront-ils tous les deux à Anderlecht en 2028 ?, je réponds : No way. No way. Il faut attendre l'arrivée de Romelu Lukaku".

Lukaku comme grand sauveur d'Anderlecht ? Degryse se montre très clair dans Het Laatste Nieuws. "Je suis certain que Romelu peut insuffler la même dynamique que Vincent Kompany à l'époque. Cela peut se faire de différentes manières : comme entraîneur ou comme directeur sportif... Peut-être que Romelu achètera 30 % des actions de Marc Coucke, pour commencer".

Donner tous les pouvoirs à Romelu Lukaku, la solution pour Anderlecht ?

Pour Degryse, Lukaku n'a pas le même profil que Kompany, mais il connaît bien le football et le fonctionnement d'un club. Le consultant rappelle son attachement à Anderlecht, où son fils évolue chez les jeunes. Un lien familial qui s'ajoute à sa longue histoire avec les Mauves. "Il n'y a aucun doute là-dessus", affirme t-il au sujet de son amour pour le club.



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Degryse estime que Lukaku doit avoir les mains libres pour changer les choses à Anderlecht. Il souhaite le voir choisir lui-même le prochain entraîneur. "Laissez Romelu nommer un entraîneur. Donnez-lui toute votre confiance et les pleins pouvoirs", insiste-t-il.