Le gros coup d'Igor De Camargo : l'un des favoris au titre en D1B surpris à domicile
Photo: © photonews
Rapidement réduit à 10, le Francs Borains n'ont pas résisté longtemps sur la pelouse du leader, le Beerschot, hier. Dender a en revanche été contraint au partage par les U23 de Genk.
Dender surpris à domicile
Alors que Dender pensait pouvoir revenir à trois points du Beerschot en comptant un match de moins, les 'Cadavres' sont désormais à cinq unités de la première place. Les locaux ont même été mené après 20 minutes, sur un challenge vidéo victorieux de la part du staff de Genk. De Wannemacker (17 ans) en a profité pour transformer le penalty accordé par le VAR. Dender a tout de même réussi à égaliser à la reprise via Nhaili (55e, 1-1). Mais pas à l'emporter : le Racing a conservé le point du partage jusqu'au bout, notamment grâce à un nouveau challenge victorieux pour inciter l'arbitre à revenir sur la carte rouge iniatialement brandie à un jeune Limbourgeois.
Rapidement réduit à 10, le RFB a résisté longtemps sur la pelouse du leader, le Beerschot. Il ne pouvait cependant pas faire grand chose et a fini par logiquement craquer.
Les Francs Borains, éliminés avec les honneurs en Coupe de Belgique par OHL, faisaient face à une lourde tâche ce samedi, à savoir se déplacer sur la pelouse du Beerschot. Le leader anversois n'a laissé filer que 3 points depuis le début de saison, et a encore confirmé sa domination partage en battant le RFB 3 buts à 0.
Les Hennuyers ont rapidement compris qu'ils allaient vivre une soirée compliquée puisque Mathias Francotte a été exclu dès la 2e minute de jeu, ayant arrêté Mohamed parti seul vers le but. Les hommes d'Yves Vanderhaeghe ont alors enclenché le mode survie.
Qui sait comment les choses se seraient passées en seconde période s'ils avaient tenu bon ? Mais peu de temps avant la pause, les Francs Borains, à force de subir, vont concéder un penalty transformé par Brian Plat (43e, 1-0).
Deuxième défaite d'affilée pour les Francs Borains
La deuxième période sera forcément compliquée et le Beerschot plantera encore deux buts, via le meilleur scoreur de la Challenger Pro League Arnold Vula (49e) puis via Toshio Lake (79e). Les Rats, avec un 24/27, prennent temporairement 6 points d'avance sur Dender.
Les Francs Borains, de leur côté, encaissent une deuxième défaite d'affilée en championnat : ils s'étaient déjà inclinés sur le même score de 3-0 au Lierse il y a une vingtaine de jours. Il faudra donc se ressaisir pour Vanderhaeghe et ses joueurs.
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