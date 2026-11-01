Le leader perd la tête : sans Burgess, Gand battu pour la première fois de la saison en championnat !

Scott Crabbé, journaliste football
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Le leader perd la tête : sans Burgess, Gand battu pour la première fois de la saison en championnat !
Photo: © Photonews

Lommel a infligé à Gand sa première défaite de la saison. Les Limbourgeois ont mal commencé, mais ont grandi au fil de la rencontre. Tout s'est joué dans les dix dernières minutes.

La Gantoise s'est rendue assez diminuée au Soevereinstadion. Christian Burgess était absent sur blessure. Ibrahima Cissé manquait également à l'appel, ce qui a permis à Max Dean de débuter. Tolinsson figurait dans le onze de départ de Lommel sur la feuille de match, mais n'a finalement pas pu jouer. Tristan Gooijer a pris sa place.

Gand a immédiatement pris le match en main. Dès la quatrième minute, Mathias Delorge a pu profiter d'une perte de balle maladroite de Lommel, mais sa tentative est largement passée au-dessus. L'équipe locale a particulièrement souffert de la pression des Buffalos.

Pieklak maintient Lommel à flot

Gand a ensuite continué à se créer des occasions. Sonko a tenté sa chance à plusieurs reprises et Kadri s'est également approché du but d'ouverture. Le gardien Pieklak s'est surtout imposé comme l'homme fort de Lommel. Grâce à plusieurs beaux arrêts, il a empêché Gand de concrétiser sa domination au marquoir.

Après 25 minutes, Lommel a toutefois soudainement laissé passer une énorme occasion. À la suite d'un corner, le ballon est tombé dangereusement devant le but, mais Tom Reyners n'a pas suffisamment bien pu le diriger vers les cages. L'équipe locale est ensuite un peu mieux entrée dans son match. Gand continuait à prendre le plus d'initiatives, mais la domination de la première demi-heure s'est progressivement estompée.

Delorge échappe au rouge

Juste avant la pause, une phase marquante a encore eu lieu. Mathias Delorge est maladroitement intervenu dans un duel avec Reyners et a d'abord reçu un carton rouge. La VAR a toutefois appelé l'arbitre à consulter l'écran.

Après avoir visionné les images, le carton rouge a été annulé et remplacé par un jaune. Gand a ainsi pu poursuivre à onze. Lommel a tenté de mettre un peu plus de pression juste avant la mi-temps, sans pour autant se créer de véritables occasions. Les deux équipes ont finalement regagné les vestiaires sur un score nul et vierge.

Après la pause, Lommel est bien revenu des vestiaires. Les meilleures occasions sont dès lors soudainement revenues aux Vert et Blanc, même si Gand pouvait régulièrement se montrer dangereux en contre. Dean s'est procuré des possibilités, tandis que Van der Heyden a encore dû sauver un ballon de Nypan sur la ligne.

Lommel fait basculer la rencontre dans les dix dernières minutes

Les deux équipes ont obtenu suffisamment d'occasions pour marquer, mais l'efficacité faisait défaut. Du moins jusqu'à dix minutes de la fin. À la 82e minute, Juho Talvitie a ouvert le score d'une superbe frappe placée pour faire 1-0. Au vu de la seconde période, ce n'était pas immérité.

Au lieu de reculer et de jouer la sécurité, Lommel a choisi de ne pas abandonner sa domination. Ce plan n'aurait pas pu mieux fonctionner. Cinq minutes après le premier but, Gordic a inscrit le 2-0 sur une passe de Schoofs. Gand subit ainsi sa première défaite de la saison en Jupiler Pro League et est désormais troisième, à un point de l'Union et deux du Club de Bruges.

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