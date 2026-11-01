Le mot "titre" a-t-il déjà été prononcé à La Gantoise ?

La Gantoise a parfaitement lancé sa saison. Avec 25 points récoltés sur 27, les Buffalos peuvent se réjouir de leur excellent début de championnat, tout en poursuivant leur parcours en Conference League. L'élimination en Coupe de Belgique reste toutefois un sérieux accroc. La rencontre face à Lommel offre désormais une nouvelle occasion de poursuivre sur cette dynamique positive.

La Gantoise devra se passer de Christian Burgess face à Lommel. Le défenseur est blessé. Les supporters des Buffalos retiennent leur souffle et attendent désormais les résultats des examens médicaux, prévus lundi, avec inquiétude.

Le calendrier de La Gantoise s'annonce particulièrement chargé jusqu'à la fin de l'année 2026. Entre les nombreuses échéances européennes, les déplacements délicats, notamment sur la pelouse de l'Union en championnat, et les rencontres programmées durant la période des fêtes, les Buffalos auront encore beaucoup de pain sur la planche jusqu'au 27 décembre.

Un programme chargé pour La Gantoise

Après avoir engrangé 25 points sur 27, Rik De Mil refusait de s'enflammer et de parler soudainement de titre, même si tout reste évidemment possible. "Non, le mot titre n'a pas été prononcé à Gand", a-t-il expliqué en conférence de presse avant la rencontre face à Lommel. Après la victoire contre le RSC Anderlecht, l'entraîneur a une nouvelle fois tenu à rappeler les objectifs fixés aux Buffalos pour cette saison.

"Les objectifs étaient et restent les mêmes. Se qualifier pour la Conference League était un objectif et nous y sommes parvenus. La Coupe de Belgique a été un échec et, via le championnat, nous voulions et voulons essayer de décrocher un ticket européen, donc terminer dans le top 4", avait-il déjà déclaré dimanche.

Rik De Mil veut maintenir La Gantoise sous pression face à Lommel

Au cours de cette semaine d'entraînement plus longue, Rik De Mil souhaitait encore peaufiner certains détails afin de faire progresser son équipe, mais surtout de gagner en régularité. Un travail qui devrait porter ses fruits sur le long terme chez les Buffalos. Les objectifs restent prioritaires et l'heure n'est donc pas à l'euphorie.



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"Nous voulons tirer le maximum de cette saison. Nous voulons atteindre nos objectifs. Le plus important avec des objectifs, c'est d'en fixer qui soient réalistes, mais ambitieux. Si nous atteignons ces objectifs très ambitieux cette saison, alors nous aurons vraiment très bien travaillé", estime le T1 de La Gantoise.

"Si vous vous attardez trop uniquement sur les points, vous perdez de vue l'essentiel et vous oubliez de vous améliorer. Nous avons aussi analysé le match contre Anderlecht de manière critique. Nous devons oser regarder nos lacunes. Progresser individuellement, tirer le maximum de sa saison et de sa carrière."