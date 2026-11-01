Le supplément d'âme qui a boosté Charleroi contre la RAAL : "Ça nous a piqués dans notre ego"

Scott Crabbé, journaliste football
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Le supplément d'âme qui a boosté Charleroi contre la RAAL : "Ça nous a piqués dans notre ego"
Photo: © Photonews

Charleroi a renoué avec la victoire contre La Louvière (5-2), mais aura quelques axes de travail après les deux buts pris. Kevin Van den Kerkhof regrette d'ailleurs ce relâchement coupable à l'entame du dernier quart d'heure.

Après la défaite 3-0 contre l'Antwerp, Charleroi se devait de se reprendre devant ses supporters, à l'occasion d'un choc hennuyer toujours très attendu contre la RAAL. Mission accomplie, avec un match riche de sept buts.

Menant 4-0 après 50 minutes, les Zèbres attendaient une fin de match plus tranquille. Leandro Rousseau et Mustapha Isah ont marqué deux fois en une minute, tandis que Cheick Keita a été exclu.

Attention à ne pas se la jouer trop facile

"On ne peut pas se permettre d'encaisser deux buts coup sur coup, même quand on mène déjà 4-0", confirme Kevin Van den Kerkhof au micro de DAZN. Aussi offensif qu'il soit sur son flanc, l'Algérien reste un défenseur et garde ces deux buts en travers de la gorge.

Mais cette fin de match un peu plus agitée que prévu ne doit pas remettre en question la belle réaction collective. "La défaite face à l'Antwerp nous a piqués dans notre ego, on voulait profiter de ce derby pour se remettre sur les rails".

Lire aussi… Les Zèbres ont vu la vie en rose : les notes de Charleroi face à la RAAL
Avec cette victoire, Charleroi conserve sa quatrième place avec cinq points d'avance sur Anderlecht. Prochaine étape, le déplacement à Westerlo, justement défait par les Mauves ce week-end.

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