Les Zèbres ont vu la vie en rose : les notes de Charleroi face à la RAAL

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Les Zèbres ont vu la vie en rose : les notes de Charleroi face à la RAAL
Photo: © Photonews
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Le Sporting Charleroi a réussi à relever la tête après une défaite en forme de coup d'arrêt à l'Antwerp. Les Zèbres ont livré un match plein face à la RAAL : voici leurs cotes.

Koné (5,5)

Il n'a pas grand chose à faire... puis n'est pas irréprochable, loin de là, sur la frappe de Leandro Rousseau pour faire 4-1.

Rowe (6,5)

Quelques bons centres, même s'il est encore un peu plus timide sur son flanc gauche que Nzita. Ses dédoublements avec Mbemba ont tout de même permis d'amener du danger.

Ousou (6,5)

Une bonne intervention devant Isah en première période : il est resté concentré et exigeant malgré la balade de son équipe. 

Keita (5,5)

On a beau trouver que son carton rouge est sévère, il reste particulièrement idiot de la part de Keita. Sa moyenne est sauvée par le penalty qu'il obtient.

Van den Kerkhof (6,5)

Solide et auteur de quelques bons centres. 

Lire aussi… Le supplément d'âme qui a boosté Charleroi contre la RAAL : "Ça nous a piqués dans notre ego"

Khalifi (7,5)

Enormément de calme au ballon, chacune de ses passes ouvre le jeu et permet à Charleroi de sonner la charge. 

Boukamir (7)

Un match plus discret que celui de Khalifi, mais l'entrejeu louviérois n'a pas existé.

Pflücke (7)

L'un des éléments offensifs les moins en vue, peut-être, mais sa passe décisive sur le 4-0 valait tout de même le détour et il se trouve très bien avec Romsaas et Scheidler.

Romsaas (8)

Quel dommage, cette sortie sur blessure en entame de seconde période. Le Norvégien faisait un match de grande classe, avec un beau but et beaucoup de jolies déviations. 

Mbemba (9)

Deux assists, deux buts : que demander de plus ? L'ailier congolais était au four et au moulin et s'impose petit-à-petit comme l'homme qui fait la différence à Charleroi.

Scheidler (7)

La version de Scheidler qu'on adore : un très bon jeu en pivot, un superbe assist, et énormément d'activité. Tellement important pour son équipe quand il joue comme ça. 

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