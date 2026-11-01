Matz Sels voit le cauchemar grandir à Nottingham : la crise atteint un nouveau sommet

Nottingham Forest traverse une période particulièrement compliquée en Premier League. Le club du Diable Rouge Matz Sels s'est incliné 2-0 samedi sur la pelouse de Brentford et reste englué dans la zone de relégation. Après la rencontre, l'entraîneur Oliver Glasner a tenu des propos particulièrement remarqués.

Pour Matz Sels, l'après-midi a une nouvelle fois été frustrant. Le gardien belge a vu son équipe être menée après une demi-heure de jeu, à la suite d'un but contre son camp de Nikola Milenkovic. En seconde période, l'ancien attaquant du Club de Bruges Igor Thiago a porté le score à 2-0. Nottingham Forest n'a pratiquement rien proposé et n'a cadré sa première frappe qu'à la 79e minute.

Glasner n'en peut plus à Nottingham Forest

Les chiffres sont particulièrement inquiétants. Nottingham Forest n'a remporté qu'un seul de ses neuf premiers matchs de championnat et n'a inscrit que six buts. Le club possède ainsi la moins bonne attaque de Premier League. Les supporters ayant fait le déplacement n'ont d'ailleurs pas caché leur mécontentement.

Glasner s'est montré particulièrement sévère envers son équipe après la rencontre. "Nous devons accepter que ce n'est pas assez bon. Quand vous perdez quatre de vos cinq derniers matchs, quelque chose doit changer", a-t-il déclaré à Sky Sports. L'Autrichien a reconnu avoir fait trop de compromis depuis son arrivée et a annoncé un changement d'approche, avec davantage de fermeté.

"Je vais clairement expliquer aux joueurs ce que nous voulons et ce qui doit se passer. S'ils adhèrent à cela, nous pouvons inverser la tendance. Sinon, il y aura un sixième entraîneur", a averti Glasner. Forest a déjà connu cinq entraîneurs principaux différents depuis le début de la saison dernière.

Un nouvel entraîneur pour Matz Sels ?

Glasner a assumé la responsabilité des mauvais résultats, mais a clairement fait comprendre que sa patience avait atteint ses limites. Il a même raconté avoir interdit à un joueur de rentrer séparément chez lui après le match : tout le monde devait revenir avec le bus de l'équipe. Il ne veut désormais plus autoriser la moindre exception.





La situation est également préoccupante pour Sels. Le gardien belge est un titulaire indiscutable à Nottingham Forest, mais voit son équipe s'enfoncer toujours davantage. Compte tenu des habitudes du propriétaire Evangelos Marinakis, qui a déjà remplacé plusieurs entraîneurs ces derniers mois, la position de Glasner apparaît particulièrement fragile.

Le week-end prochain, un défi de taille attend déjà Forest, qui recevra Manchester City. Si l'équipe ne parvient pas à obtenir un résultat lors de cette rencontre, la pression sur l'entraîneur autrichien risque encore de s'accentuer.