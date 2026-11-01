Matz Sels voit le cauchemar grandir à Nottingham : la crise atteint un nouveau sommet

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
Matz Sels voit le cauchemar grandir à Nottingham : la crise atteint un nouveau sommet
Photo: © photonews

Nottingham Forest traverse une période particulièrement compliquée en Premier League. Le club du Diable Rouge Matz Sels s'est incliné 2-0 samedi sur la pelouse de Brentford et reste englué dans la zone de relégation. Après la rencontre, l'entraîneur Oliver Glasner a tenu des propos particulièrement remarqués.

Pour Matz Sels, l'après-midi a une nouvelle fois été frustrant. Le gardien belge a vu son équipe être menée après une demi-heure de jeu, à la suite d'un but contre son camp de Nikola Milenkovic. En seconde période, l'ancien attaquant du Club de Bruges Igor Thiago a porté le score à 2-0. Nottingham Forest n'a pratiquement rien proposé et n'a cadré sa première frappe qu'à la 79e minute.

Glasner n'en peut plus à Nottingham Forest

Les chiffres sont particulièrement inquiétants. Nottingham Forest n'a remporté qu'un seul de ses neuf premiers matchs de championnat et n'a inscrit que six buts. Le club possède ainsi la moins bonne attaque de Premier League. Les supporters ayant fait le déplacement n'ont d'ailleurs pas caché leur mécontentement.

Glasner s'est montré particulièrement sévère envers son équipe après la rencontre. "Nous devons accepter que ce n'est pas assez bon. Quand vous perdez quatre de vos cinq derniers matchs, quelque chose doit changer", a-t-il déclaré à Sky Sports. L'Autrichien a reconnu avoir fait trop de compromis depuis son arrivée et a annoncé un changement d'approche, avec davantage de fermeté.

"Je vais clairement expliquer aux joueurs ce que nous voulons et ce qui doit se passer. S'ils adhèrent à cela, nous pouvons inverser la tendance. Sinon, il y aura un sixième entraîneur", a averti Glasner. Forest a déjà connu cinq entraîneurs principaux différents depuis le début de la saison dernière.

Un nouvel entraîneur pour Matz Sels ?

Glasner a assumé la responsabilité des mauvais résultats, mais a clairement fait comprendre que sa patience avait atteint ses limites. Il a même raconté avoir interdit à un joueur de rentrer séparément chez lui après le match : tout le monde devait revenir avec le bus de l'équipe. Il ne veut désormais plus autoriser la moindre exception.

La situation est également préoccupante pour Sels. Le gardien belge est un titulaire indiscutable à Nottingham Forest, mais voit son équipe s'enfoncer toujours davantage. Compte tenu des habitudes du propriétaire Evangelos Marinakis, qui a déjà remplacé plusieurs entraîneurs ces derniers mois, la position de Glasner apparaît particulièrement fragile.

Le week-end prochain, un défi de taille attend déjà Forest, qui recevra Manchester City. Si l'équipe ne parvient pas à obtenir un résultat lors de cette rencontre, la pression sur l'entraîneur autrichien risque encore de s'accentuer.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Nottingham Forest
Brentford
Matz Sels

Plus de news

LIVE : Scheidler double la mise sur penalty (2-0) Live

LIVE : Scheidler double la mise sur penalty (2-0)

19:48
Le gros coup d'Igor De Camargo : l'un des favoris au titre en D1B surpris à domicile

Le gros coup d'Igor De Camargo : l'un des favoris au titre en D1B surpris à domicile

19:40
Une première en D1A : Westerlo arrêté pendant 30 minutes pour un contrôle peu banal sur la route d'Anderlecht

Une première en D1A : Westerlo arrêté pendant 30 minutes pour un contrôle peu banal sur la route d'Anderlecht

19:00
Nouveau gros coup dur pour Michy Batshuayi

Nouveau gros coup dur pour Michy Batshuayi

18:40
Deux penaltys arrêtés en dix minutes : le braquage du week-end au Stayen

Deux penaltys arrêtés en dix minutes : le braquage du week-end au Stayen

17:57
D'abord plombé par un ancien défenseur maison, le SL 16 accroche le RWDM à Sclessin !

D'abord plombé par un ancien défenseur maison, le SL 16 accroche le RWDM à Sclessin !

17:30
🎥 Nouvelle polémique d'arbitrage, cette fois en Challenger Pro League

🎥 Nouvelle polémique d'arbitrage, cette fois en Challenger Pro League

17:00
Anderlecht a infligé "un électrochoc" à Westerlo : "Je suis très en colère"

Anderlecht a infligé "un électrochoc" à Westerlo : "Je suis très en colère"

16:30
Charleroi-RAAL sans public : les compositions attendues

Charleroi-RAAL sans public : les compositions attendues

15:50
Pourquoi Antoine Mazure ne joue pas plus avec les U23 du Standard

Pourquoi Antoine Mazure ne joue pas plus avec les U23 du Standard

16:00
Premier succès pour le Cercle, l'Antwerp s'enfonce et continue de creuser

Premier succès pour le Cercle, l'Antwerp s'enfonce et continue de creuser

15:30
Nouvel entraîneur en vue pour Loïs Openda et Julien Duranville

Nouvel entraîneur en vue pour Loïs Openda et Julien Duranville

15:00
Issame Charaï : "J'ai vu Anderlecht reculer, j'aurais préféré qu'ils prennent des initiatives"

Issame Charaï : "J'ai vu Anderlecht reculer, j'aurais préféré qu'ils prennent des initiatives"

14:40
Vincent Kompany en subira les conséquences : double coup dur pour le Bayern après le choc face à Dortmund

Vincent Kompany en subira les conséquences : double coup dur pour le Bayern après le choc face à Dortmund

14:20
Le mot "titre" a-t-il déjà été prononcé à La Gantoise ?

Le mot "titre" a-t-il déjà été prononcé à La Gantoise ?

14:00
Pas de révolte, pas d'âme : au Standard, le problème est plus profond que le classement Edito

Pas de révolte, pas d'âme : au Standard, le problème est plus profond que le classement

13:40
3
La froide réaction de Vitor Bruno à Anderlecht : "Si les gens disent du mal de moi..."

La froide réaction de Vitor Bruno à Anderlecht : "Si les gens disent du mal de moi..."

13:20
Arnaud Bodart et son club en pleine tourmente

Arnaud Bodart et son club en pleine tourmente

13:00
"Il nous enlève deux grosses occasions" : Genk en veut à l'arbitre Lothar D'Hondt

"Il nous enlève deux grosses occasions" : Genk en veut à l'arbitre Lothar D'Hondt

12:30
"Radja en prison, olé olé" : Nainggolan violemment pris pour cible par les supporters du Beerschot

"Radja en prison, olé olé" : Nainggolan violemment pris pour cible par les supporters du Beerschot

12:00
Un gros coup pour Virton ? Le club devrait accueillir un entraîneur double champion

Un gros coup pour Virton ? Le club devrait accueillir un entraîneur double champion

11:30
D1 FFA : Meux, Tubize et l'Union s'imposent dans la douleur, Rochefort accroché par le dernier du classement

D1 FFA : Meux, Tubize et l'Union s'imposent dans la douleur, Rochefort accroché par le dernier du classement

11:02
"Il a été solide" : Mike Penders remonte la pente après son erreur face à Tottenham

"Il a été solide" : Mike Penders remonte la pente après son erreur face à Tottenham

10:01
"J'aurais honte, vraiment" : un club de Pro League fortement critiqué malgré 100 millions d'euros investis

"J'aurais honte, vraiment" : un club de Pro League fortement critiqué malgré 100 millions d'euros investis

10:40
1
La presse anglaise et son entraîneur sont unanimes : Roméo Lavia s'installe comme l'homme fort de Chelsea

La presse anglaise et son entraîneur sont unanimes : Roméo Lavia s'installe comme l'homme fort de Chelsea

09:40
"Laissez Romelu nommer un entraîneur" : Lukaku pour régler les problèmes d'Anderlecht ?

"Laissez Romelu nommer un entraîneur" : Lukaku pour régler les problèmes d'Anderlecht ?

10:20
2
🎥 De Chelsea au Lotto Park en quelques heures : Anderlecht a reçu deux visiteurs de marque

🎥 De Chelsea au Lotto Park en quelques heures : Anderlecht a reçu deux visiteurs de marque

09:20
"Franchement, quel joueur" : Diego Moreira met la presse italienne à ses pieds après son premier derby

"Franchement, quel joueur" : Diego Moreira met la presse italienne à ses pieds après son premier derby

09:00
"Mon rôle est de faire changer les avis" : Mario Stroeykens répond aux critiques et donne tort à Sibierski

"Mon rôle est de faire changer les avis" : Mario Stroeykens répond aux critiques et donne tort à Sibierski

08:40
Pourquoi Onia-Seke, 17 ans, est le seul jeune qui va percer cette saison à Anderlecht

Pourquoi Onia-Seke, 17 ans, est le seul jeune qui va percer cette saison à Anderlecht

08:20
"C'est très triste" : des retrouvailles avec Charleroi dans un contexte particulier pour Edward Still

"C'est très triste" : des retrouvailles avec Charleroi dans un contexte particulier pour Edward Still

08:00
"J'ai pété un câble" : comment un ancien grand espoir belge a fini en prison pour une usurpation d'identité

"J'ai pété un câble" : comment un ancien grand espoir belge a fini en prison pour une usurpation d'identité

07:00
Stijn Stijnen et Luc Nilis s'en prennent à un journaliste flamand après une blague de mauvais goût

Stijn Stijnen et Luc Nilis s'en prennent à un journaliste flamand après une blague de mauvais goût

06:00
Un "ket" en feu, une recrue qui trouve ses marques : les cotes d'Anderlecht face à Westerlo

Un "ket" en feu, une recrue qui trouve ses marques : les cotes d'Anderlecht face à Westerlo

23:10
Anderlecht fait craquer Westerlo en quelques minutes et se remet la tête à l'endroit

Anderlecht fait craquer Westerlo en quelques minutes et se remet la tête à l'endroit

22:45
Même à 10 contre 11, l'Union s'en sort sur la pelouse de Beveren

Même à 10 contre 11, l'Union s'en sort sur la pelouse de Beveren

22:41
3

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 9
Chelsea Chelsea 2-0 Manchester United Manchester United
Manchester City Manchester City 0-1 Brighton Brighton
Hull City Hull City 2-2 Ipswich Town Ipswich Town
Bournemouth Bournemouth 2-0 Leeds United Leeds United
Brentford Brentford 2-0 Nottingham Forest Nottingham Forest
Coventry City Coventry City 3-1 Sunderland Sunderland
Tottenham Tottenham 2-0 Crystal Palace Crystal Palace
Aston Villa Aston Villa 1-1 Fulham Fulham
Liverpool Liverpool 0-1 Arsenal Arsenal
Newcastle Utd Newcastle Utd 02/11 Everton Everton

Dernières réactions

Sandirap77 Sandirap77 a propos de "Laissez Romelu nommer un entraîneur" : Lukaku pour régler les problèmes d'Anderlecht ? Union 60 Union 60 a propos de "J'aurais honte, vraiment" : un club de Pro League fortement critiqué malgré 100 millions d'euros investis Pogi Pogi a propos de Pas de révolte, pas d'âme : au Standard, le problème est plus profond que le classement Pogi Pogi a propos de Le Standard évite le ridicule complet à domicile face à Courtrai, mais perd (encore) des points précieux Union 60 Union 60 a propos de Même à 10 contre 11, l'Union s'en sort sur la pelouse de Beveren Pogi Pogi a propos de Vincent Euvrard tente timidement de défendre le Standard : "Nous méritions mieux" Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Anderlecht peut-il espérer ? Fenerbahçe semble déjà vouloir se débarrasser de Lukaku Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Coup dur pour Bruges : un taulier d'Ivan Leko suspendu contre Anderlecht den strep den strep a propos de Voilà qui ne va pas aider Vitor Bruno : un cadre d'Anderlecht incertain contre Westerlo 051961rouche 051961rouche a propos de Vincent Kompany averti par Vincent Euvrard : "Attention à ce que le métier ne te bouffe pas" Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved