"Mon rôle est de faire changer les avis" : Mario Stroeykens répond aux critiques et donne tort à Sibierski

Muzamel Rahmat Johan Walckiers
Muzamel Rahmat et Johan Walckiers
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"Mon rôle est de faire changer les avis" : Mario Stroeykens répond aux critiques et donne tort à Sibierski
Photo: © Photonews

La situation de Mario Stroeykens s'est complètement inversée à Anderlecht. L'été dernier, le milieu de terrain ne rentrait plus dans les plans de la direction. Quelques mois plus tard, le voilà devenu incontournable dans le onze de départ.

Vitor Bruno utilise Mario Stroeykens depuis plusieurs semaines comme milieu défensif et, face à Westerlo, Stroeykens a démontré qu'il pouvait marquer les esprits à ce poste. Auteur d'une superbe frappe de l'extérieur de la surface et élu Homme du Match, il a marqué les esprits.

Son but était à encadrer. Stroeykens a eu de l'espace, a vu qu'il n'était pas loin du but et a décidé de ne pas hésiter. "Il ne s'est pas passé grand-chose dans ma tête. Je me suis dit : frappe", a-t-il raconté après la rencontre. Un but qui lui a fait du bien, après une période difficile sur le plan personnel.

"Mon rôle est de faire en sorte que les gens changent d'avis"

Après la rencontre, Stroeykens est revenu avec émotion sur sa prestation. "La période n'a pas été facile. Je pense que nous avons réalisé quelque chose de beau en équipe aujourd'hui. Nous avons bien bougé et il était important d'offrir une belle prestation aux supporters. Avec quatre beaux buts, je pense que nous y sommes parvenus".

Les déclarations faites l'été dernier au sujet de son avenir à Anderlecht ne lui ont pas échappé. Il ne souhaite pas se perdre dans les discussions. "Les gens ont une opinion. C'est le monde du football. Mon rôle en tant que joueur est de faire le nécessaire pour que les gens changent d'avis. C'est ce que j'essaie de faire chaque semaine, mais aussi chaque jour à l'entraînement. Quand j'obtiens ma chance, j'essaie de continuer à travailler de cette manière".

Le poste de milieu défensif n'est pas sa position préférée

Ce retour en forme s'explique par son nouveau rôle sur le terrain. Désormais souvent aligné au poste de numéro six, Stroeykens doit défendre et évolue plus loin du but adverse. Un rôle qu'il accepte, même s'il reconnaît que ce n'est pas son poste préféré.

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"Je me considère comme un milieu de terrain complet. Cela ne me dérange pas de jouer à différentes positions. Le coach sait ce que je peux apporter à ce poste et j'essaie de remplir ce rôle du mieux possible. Bien sûr, ce n'est pas ma meilleure position, mais je prends énormément de plaisir sur le terrain, peu importe où je joue. C'est le plus important".

Après avoir été élu Homme du Match, Stroeykens a reçu son trophée des mains de son ancien coéquipier Nathan De Cat. Ce dernier n'avait aucun doute quant au vainqueur. "C'est largement mérité. Quand tu marques un but comme ça, c'est tout à fait logique", a-t-il déclaré au micro de DAZN.

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