Nouveau gros coup dur pour Michy Batshuayi

Gros coup dur pour Michy Batshuayi, victime d'une entorse de grade 2 fin octobre et absent pour quatre à six semaines. L'ancien Diable Rouge connaissait déjà des débuts difficiles en Arabie saoudite, avec un seul but inscrit en huit matchs.

Auteur d'un petit but en huit apparitions, Michy Batshuayi ne connaît pas des débuts faciles en Arabie saoudite, où il porte les couleurs d'Abha depuis le début de la saison.

Pire encore, l'ancien Diable Rouge s'est assez lourdement blessé lors de la rencontre opposant son équipe à NEOM, fin octobre. Batshuayi avait dû quitter ses partenaires à l'heure de jeu, et les examens ont bien révélé une blessure.

Quatre à six semaines d'absence pour Michy Batshuayi

L'attaquant de 33 ans souffre d'une entorse de grade 2 et aura besoin de quatre à six semaines pour se remettre sur pied, selon le média saoudien Al-Riyadiyah.

Cela signifie que notre compatriote manquera des matchs assez importants, comme contre Al-Faisaly, Al-Ittihad, Al-Shabab et Al-Taawoun.



Sous contrat jusqu'au 30 juin 2028, Michy Batshuayi devra donc pratiquement attendre le début de la prochaine année civile pour retrouver les terrains. Un coup dur.