Nouvel entraîneur en vue pour Loïs Openda et Julien Duranville

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Nouvel entraîneur en vue pour Loïs Openda et Julien Duranville
Photo: © photonews

La réception d'Angers, ce dimanche, pourrait être le dernier match de Paulo Fonseca sur le banc de l'Olympique Lyonnais. Courtisé par le Sporting CP, le club de son cœur, l'entraîneur portugais aurait déjà vidé une partie de ses casiers, au même titre que d'autres membres du staff.

Se remettant d'une période très compliquée vécue sous les ordres de John Textor, Lyon occupe une encourageante cinquième place en Ligue 1.

Sous la houlette de Paulo Fonseca, les Gones de Julien Duranville et Loïs Openda, blessé, reçoivent Angers ce dimanche dans le cadre de la neuvième journée.

Une rencontre qui pourrait être... la dernière de l'entraîneur portugais sur le banc. Paulo Fonseca est en effet courtisé par le Sporting CP, le club de son cœur, et serait séduit par le projet.

Paulo Fonseca semble bien sur le départ de Lyon

Pire encore : selon les informations du journaliste français Romain Molina, le T1 et son staff auraient déjà vidé une partie de leurs casiers à Lyon alors que le départ n'est pas encore confirmé.


Une drôle de manière de gérer un changement de club et de conditionner son équipe avant une rencontre abordable, mais certainement pas moins importante sur le plan comptable pour les Lyonnais.

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