Pourquoi Antoine Mazure ne joue pas plus avec les U23 du Standard

Arrivé en provenance de Habay-la-Neuve en tant que l'un des meilleurs joueurs de la saison, Antoine Mazure n'a plus joué depuis quelques semaines avec les U23 du Standard. Le Français est en réalité blessé.

C'est dans la peau d'un joueur décisif plus de 25 fois dans la saison sous les couleurs d'un promu qu'Antoine Mazure a signé au Standard de Liège pendant l'été.

Pas pour intégrer l'équipe première, mais bien pour jouer le rôle d'élément d'expérience et renforcer le noyau du SL16 FC, qui venait de se sauver deux fois de justesse en D1 ACFF (devenue D1 FFA).

Antoine Mazure ne joue pas parce qu'il est blessé

Mais lors d'un début de saison à nouveau compliqué pour les jeunes Rouches, Antoine Mazure ne s'est pas encore montré décisif à la moindre reprise.

Et, pour alimenter les questions, le joueur de 28 ans n'apparaît plus sur la feuille de match depuis quelques semaines, et ce n'est pas non plus le cas pour la réception du RWDM ce dimanche.



Selon nos informations, Antoine Mazure est en réalité légèrement blessé et le staff liégeois se montre particulièrement prudent avec lui. Il se murmure cependant que son retour devrait intervenir plus rapidement que prévu, soit assez bientôt.